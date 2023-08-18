Нетипичный тест по ПДД: как разъехаться на адском перекрестке

Кто должен пропустить всех? Рисунок: "За! Правилами".

Новая задача по ПДД о проезде нерегулируемого перекрестка с равнозначными дорогами. Будьте внимательны и осторожны.

О правилах разъезда на перекрестке напомнил ресурс "За! Правилами".

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Условия задачи

На нерегулируемом перекрестке с равнозначными дорогами, какой автомобиль проедет первым, а какой последним?

Варианты ответа

Грузовик и такси первые, синий автомобиль — последний. Такси первое, красное авто — последнее. Синее авто первый, грузовик — последний. Красное авто первое, такси — последнее. Грузовик первый, такси — последнее. Грузовик и такси первые, красное авто — последнее.

Что говорят ПДД

На таких перекрестках следует соблюдать п. 16.12 ПДД. То есть пропускать приближающиеся справа транспортные средства ("помеха справа").

Правильный ответ

Первым проедет грузовик, у которого помехи с правой стороны нет. За ним проезжает водитель красного авто, поскольку помеха справа для него — грузовик — уже уехал. Далее по тому же принципу поедет синий автомобиль. Наконец такси двинется последним.

Итак, правильный ответ №5.

Ранее мы писали, как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке. Также мы сообщали, кто должен уступать при повороте налево в один ряд.