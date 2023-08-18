Нетипичный тест по ПДД: как разъехаться на адском перекрестке
Новая задача по ПДД о проезде нерегулируемого перекрестка с равнозначными дорогами. Будьте внимательны и осторожны.
О правилах разъезда на перекрестке напомнил ресурс "За! Правилами".
Условия задачи
На нерегулируемом перекрестке с равнозначными дорогами, какой автомобиль проедет первым, а какой последним?
Варианты ответа
- Грузовик и такси первые, синий автомобиль — последний.
- Такси первое, красное авто — последнее.
- Синее авто первый, грузовик — последний.
- Красное авто первое, такси — последнее.
- Грузовик первый, такси — последнее.
- Грузовик и такси первые, красное авто — последнее.
Что говорят ПДД
На таких перекрестках следует соблюдать п. 16.12 ПДД. То есть пропускать приближающиеся справа транспортные средства ("помеха справа").
Правильный ответ
Первым проедет грузовик, у которого помехи с правой стороны нет. За ним проезжает водитель красного авто, поскольку помеха справа для него — грузовик — уже уехал. Далее по тому же принципу поедет синий автомобиль. Наконец такси двинется последним.
Итак, правильный ответ №5.
Ранее мы писали, как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке. Также мы сообщали, кто должен уступать при повороте налево в один ряд.