Этот тест по ПДД проваливают 37% водителей: кто проедет перекресток

Что показывает водителям регулировщик? Рисунок: "За! Правилами"

Большинство водителей напрягаются, когда на дороге появляется регулировщик. Предлагаем решить задачу по теме "Регулирование дорожного движения".

О правилах регулировщиков напомнил ресурс "За! Правилами".

Читайте также:

Водитель какого авто имеет право проехать перекресток в данной ситуации?

Варианты ответа

Только водитель красного автомобиля. Только водитель желтого авто. Оба водителя имеют право на проезд. Оба водителя не имеют права на проезд.

Разбор задачи

К перекрестку подъехали две машины. Красная намерена повернуть налево, а желтая — направо.

Перекресток является регулируемым, ведь он оборудован светофором. К тому же на нем есть регулировщик, стоящий с вытянутыми в стороны обеими руками.

Согласно п. 8.8 ПДД, руки вытянуты в стороны, опущены, или правая рука изогнута перед грудью означают, что:

с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и справа; пешеходам разрешено переходить дорогу за спиной и перед грудью регулировщика;

со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.

То есть красное авто, подъезжающее со стороны груди регулировщика, точно не сможет повернуть налево.

Желтое авто поворачивает в сторону стрелочки, включенной в дополнительной секции светофора, разрешающей движение в указанном направлении.

Но согласно п. 8.3 ПДД сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязанностями к исполнению.

То есть водитель желтого авто тоже не имеет права на проезд.

Правильный ответ №4

Оба водителя не имеют права на проезд. Нужно ждать, пока регулировщик позволит проезд.

Раньше мы предлагали с помощью знаков выбрать правильное направление движения авто. Также представляли запутанную задачу по ПДД, должно ли авто уступать двум трамваям на перекрестке.