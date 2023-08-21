Этот тест по ПДД проваливают 37% водителей: кто проедет перекресток
Большинство водителей напрягаются, когда на дороге появляется регулировщик. Предлагаем решить задачу по теме "Регулирование дорожного движения".
О правилах регулировщиков напомнил ресурс "За! Правилами".
Водитель какого авто имеет право проехать перекресток в данной ситуации?
Варианты ответа
- Только водитель красного автомобиля.
- Только водитель желтого авто.
- Оба водителя имеют право на проезд.
- Оба водителя не имеют права на проезд.
Разбор задачи
К перекрестку подъехали две машины. Красная намерена повернуть налево, а желтая — направо.
Перекресток является регулируемым, ведь он оборудован светофором. К тому же на нем есть регулировщик, стоящий с вытянутыми в стороны обеими руками.
Согласно п. 8.8 ПДД, руки вытянуты в стороны, опущены, или правая рука изогнута перед грудью означают, что:
- с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и справа; пешеходам разрешено переходить дорогу за спиной и перед грудью регулировщика;
- со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.
То есть красное авто, подъезжающее со стороны груди регулировщика, точно не сможет повернуть налево.
Желтое авто поворачивает в сторону стрелочки, включенной в дополнительной секции светофора, разрешающей движение в указанном направлении.
Но согласно п. 8.3 ПДД сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязанностями к исполнению.
То есть водитель желтого авто тоже не имеет права на проезд.
Правильный ответ №4
Оба водителя не имеют права на проезд. Нужно ждать, пока регулировщик позволит проезд.
Раньше мы предлагали с помощью знаков выбрать правильное направление движения авто. Также представляли запутанную задачу по ПДД, должно ли авто уступать двум трамваям на перекрестке.