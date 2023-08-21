Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Этот тест по ПДД проваливают 37% водителей: кто проедет перекресток arrow

Этот тест по ПДД проваливают 37% водителей: кто проедет перекресток

21 августа 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Этот тест по ПДД проваливают 37% водителей: кто проедет перекресток
Что показывает водителям регулировщик? Рисунок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Большинство водителей напрягаются, когда на дороге появляется регулировщик. Предлагаем решить задачу по теме "Регулирование дорожного движения".

О правилах регулировщиков напомнил ресурс "За! Правилами".

Читайте также:

Водитель какого авто имеет право проехать перекресток в данной ситуации?

Варианты ответа

  1. Только водитель красного автомобиля.
  2. Только водитель желтого авто.
  3. Оба водителя имеют право на проезд.
  4. Оба водителя не имеют права на проезд.

Разбор задачи

К перекрестку подъехали две машины. Красная намерена повернуть налево, а желтая — направо.

Перекресток является регулируемым, ведь он оборудован светофором. К тому же на нем есть регулировщик, стоящий с вытянутыми в стороны обеими руками.

Согласно п. 8.8 ПДД, руки вытянуты в стороны, опущены, или правая рука изогнута перед грудью означают, что:

  • с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и справа; пешеходам разрешено переходить дорогу за спиной и перед грудью регулировщика;
  • со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.

То есть красное авто, подъезжающее со стороны груди регулировщика, точно не сможет повернуть налево.

Желтое авто поворачивает в сторону стрелочки, включенной в дополнительной секции светофора, разрешающей движение в указанном направлении.

Но согласно п. 8.3 ПДД сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязанностями к исполнению.

То есть водитель желтого авто тоже не имеет права на проезд.

Правильный ответ №4

Оба водителя не имеют права на проезд. Нужно ждать, пока регулировщик позволит проезд.

Раньше мы предлагали с помощью знаков выбрать правильное направление движения авто. Также представляли запутанную задачу по ПДД, должно ли авто уступать двум трамваям на перекрестке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз