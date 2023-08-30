Складна задача з ПДР: як не створити аварійну ситуацію на перехресті

Хто поїде останнім? Малюнок "За! Правилами".

Пропонуємо хитру задачу на знання ПДР. Як чотирьом транспортним засобам роз'їхатися на нерегульованому перехресті без встановлених знаків пріоритету.

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій зеленого авто.

Водій вантажівки.

Водій жовтого таксі.

Водій синього авто.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті (немає світлофорів) вантажівка і сине авто намагаються повернути ліворуч. Жовте таксі їде прямо, а зелене авто повертає праворуч.

Позаяк відсутні знаки пріоритету, то здається, що це перехрестя рівнозначних доріг. Але це не так. Адже вантажівка виїжджає з ґрунтової дороги.

Згідно з пунктом 1.10 ПДР, головною є дорога з покриттям відносно ґрунтової дороги.

Жовте таксі виїжджає з житлової зони (знак 5.35 "Кінець житлової зони"), тобто — з прилеглої території.

Отже, водії синього та зеленого автомобілів мають перевагу. Між собою вони роз'їдуться згідно з п. 16.13 ПДР, який говорить, що перевагу у зустрічному русі мають той, хто проїжджає прямо або повертає праворуч. Тобто, першим поїде водій зеленого, другим — водій синього авто.

Дивимося далі. Здається, що у нашому випадку перевагу над вантажівкою має водій жовтого таксі. Але це не так. Позаяк таксі виїжджає з прилеглої території.

Пункт 10.02 ПДР говорить, що виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянок, АЗС та інших прилеглих територій, водій має перед проїзною частиною дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по ній.

Правильна відповідь №3

Автомобілі роз'їдуться у такому порядку:

зелене авто;

сине авто;

вантажівка;

жовте таксі.

Раніше ми пропонували відповісти на питання, що хоче від водіїв регулювальник дорожнього руху. Також давали задачку, як роз'їхатися на рівнозначному перехресті.