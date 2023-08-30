Сложная задача по ПДД: как не создать аварийную ситуацию на перекрестке

Кто поедет последним? Рисунок "За! Правилами".

Предлагаем хитрую задачу на знание ПДД. Как четырем транспортным средствам разъехаться на нерегулируемом перекрестке без установленных знаков приоритета.

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

Читайте также:

Водитель какого транспортного средства проедет перекресток последним?

Варианты ответа

Водитель зеленого автомобиля.

Водитель грузовика.

Водитель желтого такси.

Водитель синего автомобиля.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке (нет светофоров) грузовик и синий автомобиль пытаются повернуть налево. Желтое такси едет прямо, а зеленое авто поворачивает направо.

Так как отсутствуют знаки приоритета, то кажется, что это перекресток равнозначных дорог. Но это не так. Ведь грузовик выезжает с грунтовой дороги.

Согласно пункту 1.10 ПДД, главной является дорога с покрытием относительно грунтовой дороги.

Желтое такси выезжает из жилой зоны (знак 5.35 "Конец жилой зоны"), то есть с прилегающей территории.

Следовательно, водители синего и зеленого автомобилей имеют преимущество. Между собой они разъедутся согласно п. 16.13 ПДД, который говорит, что преимущество во встречном движении имеют проезжающий прямо или поворачивающий направо. То есть первым поедет водитель зеленого, вторым — водитель синего авто.

Смотрим дальше. Кажется, что в нашем случае преимущество над грузовиком имеет водитель желтого такси. Но это не так. Такси выезжает с прилегающей территории.

Пункт 10.02 ПДД говорит, что выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянок, АЗС и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью дать дорогу движущимся по ней транспортным средствам.

Правильный ответ №3

Автомобили разъедутся в следующем порядке:

зеленый автомобиль;

синий автомобиль;

грузовик;

желтое такси.

Раньше мы предлагали ответить на вопрос, что хочет от водителей регулировщик дорожного движения. Также давали задачу, как разъехаться на равнозначном перекрестке.