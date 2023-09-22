Тест по ПДД: выберите порядок разъезда трамвая и двух авто

Кого должен пропустить желтый автомобиль? Рисунок "За! Правилами".

Предлагаем интересную задачу по проезду регулируемого перекрестка. Какому транспортному средству должен уступить водитель желтого автомобиля?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только трамваю. Только красному автомобилю. Должен уступить обоим. Не должно уступать ни одному.

Разбор задачи

На перекрестке желтый автомобиль поворачивает налево, красный автомобиль — направо, а трамвай едет прямо. Для всех светит зеленый сигнал светофора, разрешающий движение по всем направлениям.

Ошибкой будет думать, что в этой ситуации преимущество будет иметь водитель желтого автомобиля, потому что он находится на главной дороге в соответствии со знаками 2.3 и 7.8.

Ведь светофор в рабочем режиме упраздняет приоритет действия знаков. Поэтому разъехаться здесь нужно по п. 16.6 ПДД.

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо".

Следовательно, водитель желтого автомобиля должен дать дорогу как трамваю, так и красной машине.

Правильный ответ №3

Раньше мы предлагали тест по правилам разъезда на перекрестке для избежания аварийной ситуации. Также давали задачу о регулировщике на перекрестке, которую не смогли решить 37% водителей.