Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Тест по ПДД: выберите порядок разъезда трамвая и двух авто arrow

Тест по ПДД: выберите порядок разъезда трамвая и двух авто

22 сентября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: выберите порядок разъезда трамвая и двух авто
Кого должен пропустить желтый автомобиль? Рисунок "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Предлагаем интересную задачу по проезду регулируемого перекрестка. Какому транспортному средству должен уступить водитель желтого автомобиля?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Только трамваю.
  2. Только красному автомобилю.
  3. Должен уступить обоим.
  4. Не должно уступать ни одному.

Разбор задачи

На перекрестке желтый автомобиль поворачивает налево, красный автомобиль — направо, а трамвай едет прямо. Для всех светит зеленый сигнал светофора, разрешающий движение по всем направлениям.

Ошибкой будет думать, что в этой ситуации преимущество будет иметь водитель желтого автомобиля, потому что он находится на главной дороге в соответствии со знаками 2.3 и 7.8.

Ведь светофор в рабочем режиме упраздняет приоритет действия знаков. Поэтому разъехаться здесь нужно по п. 16.6 ПДД.

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо".

Следовательно, водитель желтого автомобиля должен дать дорогу как трамваю, так и красной машине.

Правильный ответ №3

Раньше мы предлагали тест по правилам разъезда на перекрестке для избежания аварийной ситуации. Также давали задачу о регулировщике на перекрестке, которую не смогли решить 37% водителей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Новость с видео

12:10Ракетная угроза в Умани: как хасиды реагировали на воздушную тревогу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз