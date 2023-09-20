Задача по ПДД: как трамваям и авто разъехаться на перекрестке

Кого должен пропустить зеленый автомобиль? Рисунок "За! Правилами".

На перекрестке встретились два трамвая и два автомобиля. Кого должен пропустить водитель зеленой машины?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только синий трамвай. Оба трамвая. Красный трамвай и желтое такси. Только красный трамвай. Должен пропустить всех. Не должен пропускать никого.

Разбор задачи

К перекрестку подъехали четыре транспортных средства. Водитель зеленого авто поворачивает налево. Все остальные едут прямо.

Перекресток не оснащен светофором, но на нем установлены дорожные знаки, которые помогут построить порядок разъезда.

Перед зеленым авто два знака — 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".

На главной дороге находятся желтый автомобиль и красный трамвай.

Синий трамвай движется по второстепенной дороге, а значит должен уступить зеленой машине.

Поскольку другие транспортные средства находятся на главной дороге, то к ним следует применить п. 16.12 ПДД.

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Таким образом, водитель зеленого авто должен дать дорогу красному трамваю. А водитель желтого автомобиля обязан пропустить зеленую машину, ведь она для него является помехой с правой стороны.

Следовательно, водитель зеленого автомобиля должен пропустить только красный трамвай.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачу по правильному порядку разъезда на перекрестке. Также показали тест по ПДД, который проваливают 37% водителей.