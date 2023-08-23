Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Тест по ПДД: только грамотный водитель покажет правильный порядок разъезда arrow

Тест по ПДД: только грамотный водитель покажет правильный порядок разъезда

23 августа 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: только грамотный водитель покажет правильный порядок разъезда
Каков порядок разъезда? Рисунок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Перекресток пытаются пересечь два авто, которые одновременно поворачивают: зеленый — направо, желтый — налево и едущий прямо трамвай. Укажите очередность их разъезда.

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

Читайте также:

Каков порядок проезда перекрестка?

Варианты ответа

  1. Зеленый автомобиль, трамвай, желтый автомобиль.
  2. Трамвай, зеленый автомобиль, желтый автомобиль.
  3. Желтый автомобиль, зеленый автомобиль, трамвай.
  4. Зеленый автомобиль, желтый автомобиль, трамвай.
  5. Трамвай, желтый автомобиль, зеленый автомобиль.
  6. Желтый автомобиль, трамвай, зеленый автомобиль.

Разбор ситуации

Имеем знаки 2.3. "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".

Рисунок: "За! Правилами"

То есть на главной дороге находится только зеленый автомобиль. Следовательно, он имеет преимущество и перед желтым автомобилем, и перед трамваем. Но дело в том, что трамвайные пути находятся уже за перекрестком.

Поэтому здесь нужно использовать п. 17.3 ПДД, согласно которому вне перекрестка, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых ТС, предпочтение отдается трамваю, кроме случаев выезда трамвая из депо.

Выходит, что трамвай имеет преимущество перед всеми, и именно он поедет первым. Далее проедет зеленый автомобиль, так как он находится на главной дороге.

Правильный ответ

Вариант №2 : трамвай, зеленое авто, желтое авто.

Ранее мы предлагали решить задачу по ПДД, которую проваливают 37% водителей. Также рассказывали, как разъехаться на адском перекрестке.

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Независимые навсегда: западное оружие, которое помогло отстоять Украину

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз