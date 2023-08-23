Тест по ПДД: только грамотный водитель покажет правильный порядок разъезда

Каков порядок разъезда? Рисунок: "За! Правилами"

Перекресток пытаются пересечь два авто, которые одновременно поворачивают: зеленый — направо, желтый — налево и едущий прямо трамвай. Укажите очередность их разъезда.

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Зеленый автомобиль, трамвай, желтый автомобиль. Трамвай, зеленый автомобиль, желтый автомобиль. Желтый автомобиль, зеленый автомобиль, трамвай. Зеленый автомобиль, желтый автомобиль, трамвай. Трамвай, желтый автомобиль, зеленый автомобиль. Желтый автомобиль, трамвай, зеленый автомобиль.

Разбор ситуации

Имеем знаки 2.3. "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".

Рисунок: "За! Правилами"

То есть на главной дороге находится только зеленый автомобиль. Следовательно, он имеет преимущество и перед желтым автомобилем, и перед трамваем. Но дело в том, что трамвайные пути находятся уже за перекрестком.

Поэтому здесь нужно использовать п. 17.3 ПДД, согласно которому вне перекрестка, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых ТС, предпочтение отдается трамваю, кроме случаев выезда трамвая из депо.

Выходит, что трамвай имеет преимущество перед всеми, и именно он поедет первым. Далее проедет зеленый автомобиль, так как он находится на главной дороге.

Правильный ответ

Вариант №2 : трамвай, зеленое авто, желтое авто.

Ранее мы предлагали решить задачу по ПДД, которую проваливают 37% водителей. Также рассказывали, как разъехаться на адском перекрестке.