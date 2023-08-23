Тест з ПДР: лише грамотний водій покаже правильний порядок роз'їзду
Перехрестя намагаються перетнути два авто, які одночасно повертають: зелене — праворуч, жовте — ліворуч та трамвай, що їде прямо. Вкажіть черговість їхнього роз'їзду.
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Який порядок проїзду перехрестя?
Варіанти відповіді
- Зелене авто, трамвай, жовте.
- Трамвай, зелене авто, жовте авто.
- Жовте авто, зелене авто, трамвай.
- Зелене авто, жовте авто, трамвай.
- Трамвай, жовте авто, зелене авто.
- Жовте авто, трамвай, зелене авто.
Розбір ситуації
Маємо знаки 2.3. "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".
Тобто на головні дорозі перебуває лише зелений автомобіль. Отже, він має перевагу і перед жовтим авто, і перед трамваєм. Але річ у тім, що трамвайні колії знаходяться вже за перехрестям.
Тому тут потрібно послуговуватися п. 17.3 ПДР, згідно з якими поза перехрестям, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових ТЗ, перевага надається трамваю, окрім випадків виїзду трамвая з депо.
Виходить, що трамвай має перевагу перед усіма, та саме він поїде першим. Далі проїде зелене авто, позаяк воно знаходиться на головній дорозі.
Правильна відповідь
Варіант №2: трамвай, зелене авто, жовте авто.
Раніше ми пропонували розв'язати задачу з ПДР, яку провалюють 37% водіїв. Також розповідали, як роз'їхатися на пекельному перехресті.