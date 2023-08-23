Тест з ПДР: лише грамотний водій покаже правильний порядок роз'їзду

Який порядок роз'їзду? Малюнок: "За! Правилами"

Перехрестя намагаються перетнути два авто, які одночасно повертають: зелене — праворуч, жовте — ліворуч та трамвай, що їде прямо. Вкажіть черговість їхнього роз'їзду.

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Який порядок проїзду перехрестя?

Варіанти відповіді

Зелене авто, трамвай, жовте. Трамвай, зелене авто, жовте авто. Жовте авто, зелене авто, трамвай. Зелене авто, жовте авто, трамвай. Трамвай, жовте авто, зелене авто. Жовте авто, трамвай, зелене авто.

Розбір ситуації

Маємо знаки 2.3. "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Малюнок: "За! Правилами"

Тобто на головні дорозі перебуває лише зелений автомобіль. Отже, він має перевагу і перед жовтим авто, і перед трамваєм. Але річ у тім, що трамвайні колії знаходяться вже за перехрестям.

Тому тут потрібно послуговуватися п. 17.3 ПДР, згідно з якими поза перехрестям, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових ТЗ, перевага надається трамваю, окрім випадків виїзду трамвая з депо.

Виходить, що трамвай має перевагу перед усіма, та саме він поїде першим. Далі проїде зелене авто, позаяк воно знаходиться на головній дорозі.

Правильна відповідь

Варіант №2: трамвай, зелене авто, жовте авто.

Раніше ми пропонували розв'язати задачу з ПДР, яку провалюють 37% водіїв. Також розповідали, як роз'їхатися на пекельному перехресті.