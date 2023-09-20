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Задача з ПДР: як трамваям та авто роз'їхатися на перехресті

20 вересня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Задача з ПДР: як трамваям та авто роз'їхатися на перехресті
Кого має пропустити зелений автомобіль? Малюнок "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

На перехресті зустрілися два трамваї та два авто. Кого має пропустити водій зеленої машини?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише синій трамвай.
  2. Обидва трамваї.
  3. Червоний трамвай та жовте таксі.
  4. Лише червоний трамвай.
  5. Має пропустити усіх.
  6. Не має пропускати нікого.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхали чотири транспортні засоби. Водій зеленого авто повертає ліворуч. Всі інші їдуть прямо.

Перехрестя не обладнане світлофором, але на ньому встановлені дорожні знаки, які допоможуть побудувати порядок роз'їзду.

Перед зеленим авто два знаки — 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

На головній дорозі знаходяться також жовте авто та червоний трамвай.

Синій трамвай рухається другорядною дорогою, а значить має поступитися зеленій машині.

Позаяк інші транспортні засоби знаходяться на головній дорозі, то до них варто застосувати п. 16.12 ПДР.

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух.

На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Таким чином водій зеленого авто має дати дорогу червоному трамваю. А водій жовтого автомобіля повинен пропустити зелену машину, адже вона для нього є перешкодою з правого боку.

Отже, водій зеленого авто має пропустити лише червоний трамвай.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачу з правильного порядку роз'їзду на перехресті. Також показали тест з ПДР, який провалюють 37% водіїв.

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