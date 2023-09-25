В Україні водіїв можуть оштрафувати на 40 тисяч гривень: за що саме

Патрульна поліція зупинила автомобіль для перевірки. Фото: Патрульна поліція України

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна. Діє воєнний стан. Але порушників правил дорожнього руху за цей час не поменшало. За це, звісно, можуть покарати. Штраф може сягати 40 тисяч гривень. Якщо ж порушення дуже серйозне, то можуть забрати і права.

Новини.LIVE збирали інформацію, за що можуть покарати водія.

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Покарання для водіїв-порушників

У Національній поліції України зазначають, що найчастіше стикаються з особами, які:

продовжують керувати автомобілем після закінчення строку дії тимчасового посвідчення водія (наприклад, через затримку у видачі постійних посвідчень);

керують транспортним засобом (ТЗ), не маючи на це права.

У ПДР зазначається, що кермувати заборонено особам, які:

перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння;

перебувають під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

перебувають у хворобливому стані, у стані стомлення.

Штрафи для порушників

Повідомляється, що "Стандартний" штраф за кермування без права на це — 3 400 грн;

Коли водія, позбавленого прав керування автомобілем, "спіймали" за кермом, призначається штраф у розмірі 20 400 грн.

Якщо протягом року після вилучення прав водій знову затримали за кермом, то повторне покарання для нього:

штраф у розмірі 40 800 грн;

вилучення прав на керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років.

Нагадаємо, Миколаївську дорогу в Одесі планують розширити до 6 рядів. Ремонтні роботи мають завершитись до кінця поточного року.

Крім того, в Одесі планують зробити онлайн-реєстрацію для водіїв які планують перетинати транзитну зону в районі Паланки. Це має пришвидшити процес та зменшити затори.