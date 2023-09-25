Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow В Україні водіїв можуть оштрафувати на 40 тисяч гривень: за що саме arrow

В Україні водіїв можуть оштрафувати на 40 тисяч гривень: за що саме

25 вересня 2023 03:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Україні водіїв можуть оштрафувати на 40 тисяч гривень: за що саме
Патрульна поліція зупинила автомобіль для перевірки. Фото: Патрульна поліція України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна. Діє воєнний стан. Але порушників правил дорожнього руху за цей час не поменшало. За це, звісно, можуть покарати. Штраф може сягати 40 тисяч гривень. Якщо ж порушення дуже серйозне, то можуть забрати і права. 

Новини.LIVE  збирали інформацію, за що можуть покарати водія.

Читайте також:

Покарання для водіїв-порушників 

У Національній поліції України зазначають, що найчастіше стикаються з особами, які:

  • продовжують керувати автомобілем після закінчення строку дії тимчасового посвідчення водія (наприклад, через затримку у видачі постійних посвідчень);
  • керують транспортним засобом (ТЗ), не маючи на це права.

У ПДР зазначається, що кермувати заборонено особам, які:

  • перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння;
  • перебувають під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;
  • перебувають у хворобливому стані, у стані стомлення.

Штрафи для порушників

Повідомляється, що "Стандартний" штраф за кермування без права на це — 3 400 грн; 

Коли водія, позбавленого прав керування автомобілем, "спіймали" за кермом, призначається штраф у розмірі 20 400 грн.

Якщо протягом року після вилучення прав водій знову затримали за кермом, то повторне покарання для нього:

  • штраф у розмірі 40 800 грн;
  • вилучення прав на керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років.

Нагадаємо, Миколаївську дорогу в Одесі планують розширити до 6 рядів. Ремонтні роботи мають завершитись до кінця поточного року. 

Крім того, в Одесі планують зробити онлайн-реєстрацію для водіїв які планують перетинати транзитну зону в районі Паланки. Це має пришвидшити процес та зменшити затори. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз