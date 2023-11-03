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Битва Nissan з Volkswagen, — ТОП 20 електрокарів в Україні у жовтні 2023 року

3 листопада 2023 12:55
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Битва Nissan з Volkswagen: ТОП 20 електрокарів в Україні у жовтні 2023 року
Лідери на українському ринку електричних авто давно не змінювались через їхню доступність — достатню пропозицію та демократичну ціну. Фото: topgear.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Українці придбали майже 6,2 тис. електромобілів у жовтні 2023 року, що на 156% більше, ніж за аналогічний період торік. Вже традиційно електрокари оновили власний рекорд.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Структура українського ринку електромобілів

  • Через нульову ставку розмитнення для електромобілів, найбільшу кількість серед продаваних авто склали імпортовані вживані електрокари — 3626 одиниць (58,9%,).
  • На внутрішньому ринку перепродали 1690 штук вживаних електрокарів (27,5%)
  • Новими купили 838 авто (13,6%).

Станом на кінець жовтня 2023 року загальний парк автомобільної техніки з електричними двигунами досяг 76 916 одиниць: 74 766 легкових, 2 145 вантажних та 5 автобусів.

ТОП 20 найпопулярніших вживаних електромобілів на внутрішньому ринку у жовтні 2023 року

  1. Nissan Leaf — куплено 393 шт.
  2. Volkswagen e-Golf — 186 шт.
  3. Tesla Model 3 — 149 шт.
  4. Volkswagen ID.4 — 109 шт.
  5. Renault ZOE — 87 шт.
  6. Tesla Model S — 83 шт.
  7. Tesla Model Y — 67 шт.
  8. Audi E-Tron — 53 шт.
  9. BMW i3 — 45 шт.
  10. Tesla Model X — 39 шт.
  11. Honda M-NV — 37 шт.
  12. Kia Soul — 32 шт.
  13. Renault Kangoo Z.E. — 31 шт.
  14. Chevrolet Bolt — 29 шт.
  15. Hyundai Ioniq — 37 шт.
  16. Mercedes-Benz B-Class — 28 шт.
  17. Fiat 500е — 22 шт.
  18. Hyundai Kona — 18 шт.
  19. Smart ED — 16 шт.
  20. Mitsubishi i-Miev — 16 шт.

ТОП 20 імпортованих вживаних електромобілів у жовтні 2023 року

  1. Nissan Leaf — 573 шт.
  2. Tesla Model 3 — 443 шт.
  3. Volkswagen e-Golf — 407 шт.
  4. Tesla Model Y — 259 шт.
  5. Audi e-tron — 216 шт.
  6. Renault ZOE — 200 шт.
  7. Volkswagen ID.4 — 192 шт.
  8. Tesla Model S — 192 шт.
  9. Hyundai Ioniq — 94 шт.
  10. Hyundai Kona — 86 шт.
  11. Chevrolet Bolt — 71 шт.
  12. Mercedes-Benz B-Class — 65 шт.
  13. BMW i3 — 61 шт.
  14. Tesla Model X — 55 шт.
  15. Jaguar I-Pace — 48 шт.
  16. Volkswagen ID.6 — 39 шт.
  17. Toyota BZ4X — 37 шт.
  18. Honda e:NS1 — 33 шт.
  19. Mitsubishi i-Miev — 30 шт.
  20. Kia Niro — 30 шт.

Перше місце серед вживаних авто займає Nissan Leaf. Ця модель очолює рейтинг вже кілька років поспіль. Обирають її українці насамперед через доступність — достатню пропозицію та порівняно невелику ціну.

ТОП 20 нових електромобілів у жовтні 2023 року

  1. Volkswagen ID.4 — 355 шт.
  2. TOYOTA BZ4X — 64 шт.
  3. Volkswagen ID.6 — 45 шт.
  4. Honda eNS1 — 39 шт.
  5. Audi Q4 — 24 шт.
  6. AUDI Q8 — 22 шт.
  7. Honda e:NP1 — 21 шт.
  8. BYD Song Plus — 20 шт.
  9. Zeekr 001 — 17 шт.
  10. MG 4 — 17 шт.
  11. BMW iX — 16 шт.
  12. BYD YUAN PLUS — 15 шт.
  13. Mercedes-Benz EQS — 14 шт.
  14. Audi e-tron — 11 шт.
  15. Zeekr X — 9 шт.
  16. Volvo C40 — 9 шт.
  17. Mercedes-Benz EQE — 9 шт.
  18. MG Marvel R — 8 шт.
  19. HYUNDAI IONIQ 6 — 8 шт.
  20. Dongfeng EX1 — 8 шт.

Значна частина нових моделей є машинами, виготовленими для ринку Китаю, та імпортовані до України незалежними дилерами. З 842 нових електричних автомобілів, проданих у жовтні в Україні, 698 були виготовлені в КНР (83%).

Раніше ми писали, як правильно доглядати за електрокаром, щоб уникнути поломок. Також експерт назвав вісім причин триматися від електромобілів якомога далі.

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