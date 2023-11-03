Битва Nissan з Volkswagen, — ТОП 20 електрокарів в Україні у жовтні 2023 року
Українці придбали майже 6,2 тис. електромобілів у жовтні 2023 року, що на 156% більше, ніж за аналогічний період торік. Вже традиційно електрокари оновили власний рекорд.
Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.
Структура українського ринку електромобілів
- Через нульову ставку розмитнення для електромобілів, найбільшу кількість серед продаваних авто склали імпортовані вживані електрокари — 3626 одиниць (58,9%,).
- На внутрішньому ринку перепродали 1690 штук вживаних електрокарів (27,5%)
- Новими купили 838 авто (13,6%).
Станом на кінець жовтня 2023 року загальний парк автомобільної техніки з електричними двигунами досяг 76 916 одиниць: 74 766 легкових, 2 145 вантажних та 5 автобусів.
ТОП 20 найпопулярніших вживаних електромобілів на внутрішньому ринку у жовтні 2023 року
- Nissan Leaf — куплено 393 шт.
- Volkswagen e-Golf — 186 шт.
- Tesla Model 3 — 149 шт.
- Volkswagen ID.4 — 109 шт.
- Renault ZOE — 87 шт.
- Tesla Model S — 83 шт.
- Tesla Model Y — 67 шт.
- Audi E-Tron — 53 шт.
- BMW i3 — 45 шт.
- Tesla Model X — 39 шт.
- Honda M-NV — 37 шт.
- Kia Soul — 32 шт.
- Renault Kangoo Z.E. — 31 шт.
- Chevrolet Bolt — 29 шт.
- Hyundai Ioniq — 37 шт.
- Mercedes-Benz B-Class — 28 шт.
- Fiat 500е — 22 шт.
- Hyundai Kona — 18 шт.
- Smart ED — 16 шт.
- Mitsubishi i-Miev — 16 шт.
ТОП 20 імпортованих вживаних електромобілів у жовтні 2023 року
- Nissan Leaf — 573 шт.
- Tesla Model 3 — 443 шт.
- Volkswagen e-Golf — 407 шт.
- Tesla Model Y — 259 шт.
- Audi e-tron — 216 шт.
- Renault ZOE — 200 шт.
- Volkswagen ID.4 — 192 шт.
- Tesla Model S — 192 шт.
- Hyundai Ioniq — 94 шт.
- Hyundai Kona — 86 шт.
- Chevrolet Bolt — 71 шт.
- Mercedes-Benz B-Class — 65 шт.
- BMW i3 — 61 шт.
- Tesla Model X — 55 шт.
- Jaguar I-Pace — 48 шт.
- Volkswagen ID.6 — 39 шт.
- Toyota BZ4X — 37 шт.
- Honda e:NS1 — 33 шт.
- Mitsubishi i-Miev — 30 шт.
- Kia Niro — 30 шт.
Перше місце серед вживаних авто займає Nissan Leaf. Ця модель очолює рейтинг вже кілька років поспіль. Обирають її українці насамперед через доступність — достатню пропозицію та порівняно невелику ціну.
ТОП 20 нових електромобілів у жовтні 2023 року
- Volkswagen ID.4 — 355 шт.
- TOYOTA BZ4X — 64 шт.
- Volkswagen ID.6 — 45 шт.
- Honda eNS1 — 39 шт.
- Audi Q4 — 24 шт.
- AUDI Q8 — 22 шт.
- Honda e:NP1 — 21 шт.
- BYD Song Plus — 20 шт.
- Zeekr 001 — 17 шт.
- MG 4 — 17 шт.
- BMW iX — 16 шт.
- BYD YUAN PLUS — 15 шт.
- Mercedes-Benz EQS — 14 шт.
- Audi e-tron — 11 шт.
- Zeekr X — 9 шт.
- Volvo C40 — 9 шт.
- Mercedes-Benz EQE — 9 шт.
- MG Marvel R — 8 шт.
- HYUNDAI IONIQ 6 — 8 шт.
- Dongfeng EX1 — 8 шт.
Значна частина нових моделей є машинами, виготовленими для ринку Китаю, та імпортовані до України незалежними дилерами. З 842 нових електричних автомобілів, проданих у жовтні в Україні, 698 були виготовлені в КНР (83%).
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