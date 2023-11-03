Битва Nissan з Volkswagen: ТОП 20 електрокарів в Україні у жовтні 2023 року

Лідери на українському ринку електричних авто давно не змінювались через їхню доступність — достатню пропозицію та демократичну ціну. Фото: topgear.com

Українці придбали майже 6,2 тис. електромобілів у жовтні 2023 року, що на 156% більше, ніж за аналогічний період торік. Вже традиційно електрокари оновили власний рекорд.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Через нульову ставку розмитнення для електромобілів, найбільшу кількість серед продаваних авто склали імпортовані вживані електрокари — 3626 одиниць (58,9%,).

На внутрішньому ринку перепродали 1690 штук вживаних електрокарів (27,5%)

Новими купили 838 авто (13,6%).

Станом на кінець жовтня 2023 року загальний парк автомобільної техніки з електричними двигунами досяг 76 916 одиниць: 74 766 легкових, 2 145 вантажних та 5 автобусів.

ТОП 20 найпопулярніших вживаних електромобілів на внутрішньому ринку у жовтні 2023 року

Nissan Leaf — куплено 393 шт. Volkswagen e-Golf — 186 шт. Tesla Model 3 — 149 шт. Volkswagen ID.4 — 109 шт. Renault ZOE — 87 шт. Tesla Model S — 83 шт. Tesla Model Y — 67 шт. Audi E-Tron — 53 шт. BMW i3 — 45 шт. Tesla Model X — 39 шт. Honda M-NV — 37 шт. Kia Soul — 32 шт. Renault Kangoo Z.E. — 31 шт. Chevrolet Bolt — 29 шт. Hyundai Ioniq — 37 шт. Mercedes-Benz B-Class — 28 шт. Fiat 500е — 22 шт. Hyundai Kona — 18 шт. Smart ED — 16 шт. Mitsubishi i-Miev — 16 шт.

ТОП 20 імпортованих вживаних електромобілів у жовтні 2023 року

Nissan Leaf — 573 шт. Tesla Model 3 — 443 шт. Volkswagen e-Golf — 407 шт. Tesla Model Y — 259 шт. Audi e-tron — 216 шт. Renault ZOE — 200 шт. Volkswagen ID.4 — 192 шт. Tesla Model S — 192 шт. Hyundai Ioniq — 94 шт. Hyundai Kona — 86 шт. Chevrolet Bolt — 71 шт. Mercedes-Benz B-Class — 65 шт. BMW i3 — 61 шт. Tesla Model X — 55 шт. Jaguar I-Pace — 48 шт. Volkswagen ID.6 — 39 шт. Toyota BZ4X — 37 шт. Honda e:NS1 — 33 шт. Mitsubishi i-Miev — 30 шт. Kia Niro — 30 шт.

Перше місце серед вживаних авто займає Nissan Leaf. Ця модель очолює рейтинг вже кілька років поспіль. Обирають її українці насамперед через доступність — достатню пропозицію та порівняно невелику ціну.

ТОП 20 нових електромобілів у жовтні 2023 року

Volkswagen ID.4 — 355 шт. TOYOTA BZ4X — 64 шт. Volkswagen ID.6 — 45 шт. Honda eNS1 — 39 шт. Audi Q4 — 24 шт. AUDI Q8 — 22 шт. Honda e:NP1 — 21 шт. BYD Song Plus — 20 шт. Zeekr 001 — 17 шт. MG 4 — 17 шт. BMW iX — 16 шт. BYD YUAN PLUS — 15 шт. Mercedes-Benz EQS — 14 шт. Audi e-tron — 11 шт. Zeekr X — 9 шт. Volvo C40 — 9 шт. Mercedes-Benz EQE — 9 шт. MG Marvel R — 8 шт. HYUNDAI IONIQ 6 — 8 шт. Dongfeng EX1 — 8 шт.

Значна частина нових моделей є машинами, виготовленими для ринку Китаю, та імпортовані до України незалежними дилерами. З 842 нових електричних автомобілів, проданих у жовтні в Україні, 698 були виготовлені в КНР (83%).

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