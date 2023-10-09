Вісім причин триматися від електромобілів якомога далі, — автоексперт

Найпоширеніша проблема — обмежена інфраструктура зарядних станцій для електромобілів. Фото: freepik

Автоексперт Шарі Примак з Car Help Corner на своєму YouTube-каналі розповів про головні фактори, які можуть стримувати водіїв від придбання електрокара. Основні з них — це проблема зарядки авто та непередбачуваний запас ходу.

Про це написала The Sun.

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1. Станції зарядки

Найпоширеніша проблема — обмежена інфраструктура зарядних станцій для електромобілів. Автоексперт говорить, що Великій Британії понад 12 млн людей у сільській місцевості мають лише 6 тис. зарядних пристроїв у загальному користуванні.

В Україні налічується приблизно 3,2 тисячі загальнодоступних зарядних станцій, на яких можна скористатися приблизно 11 тисячами конекторів. А на кінець вересня 2023 року загальний автопарк транспортних засобів з електричними двигунами в нашій країні становив 72 435 одиниць.

Знайти зарядні станції поза містами — велика проблема. Те саме стосується й конекторів на автомагістралях.

2. Непередбачуваний запас ходу

Заявлений виробником електромобіля запас ходу, може сильно відрізнятися від реального у менший бік. Зокрема, на запас ходу впливають погодні умови. Все це у поєднанні з відсутністю належної зарядної інфраструктури лише посилює стрес від володіння електричним авто.

3. Проблеми з акумуляторами

Чим довше ви користуєтесь авто, тим сильніше зменшується ресурс акумулятора. Коли батарея розряджається повністю, її заміна коштує дорого, а спеціалістів-механіків з відповідними навичками та обладнанням для цього відносно небагато.

За даними RAC, середній термін служби батареї електромобіля становить лише 10 років, тоді як середній вік традиційних автомобілів з несправними двигунами — близько 14 років.

4. Обслуговування шин

Електромобілі, як правило, мають велику потужність, яка передається на колеса, і вони також набагато важчі, ніж звичайні автомобілі. Це призводить до більшого зносу шин. Експерт стверджує, що вам можливо доведеться міняти шини удвічі або тричі частіше, ніж у випадку з традиційними моделями.

5. Ціна ремонту

Ремонт та обслуговування електромобілів можуть бути надзвичайно дорогими. Це пов'язано з необхідністю використання спеціальних наборів та деталей, яких немає в більшості СТО. Плюс технології електромобілів стають занадто складними для більшості автолюбителів, щоб займатися ними в домашніх умовах.

6. Вартість страхування

Високі витрати на ремонт означають вищу вартість страхування, особливо для дорогих моделей. У поєднанні з невизначеним ризиком, пов'язаним з функціями автопілота та автопарковки, потенційна вартість аварії може підняти ваші страхові внески до небес.

Ризик пожежі також є дорогим фактором, і лише у вересні дві великі компанії відкликали кілька популярних електромобілів через подібні проблеми.

7. Вартість перепродажу

Стрімкий розвиток технологій та занепокоєння щодо довгострокової надійності призвели до падіння цін на старі моделі електрокарів на вторинному ринку.

8. Високі ціни на авто

Більшість електромобілів дорожчі за свої аналоги з ДВЗ. А скасування багатьох податкових стимулів для електрокарів взагалі зробить їх не по кишені для більшості автолюбителів.

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