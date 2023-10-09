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Восемь причин держаться от электромобилей как можно дальше, — автоэксперт

9 октября 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Восемь причин держаться от электромобилей как можно дальше — автоэксперт
Самая распространенная проблема – ограниченная инфраструктура зарядных станций для электромобилей. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Автоэксперт Шари Примак из Car Help Corner на своем YouTube-канале рассказал о главных факторах, которые могут сдерживать водителей от покупки электрокара. Основные из них — проблема зарядки авто и непредсказуемый запас хода.

Об этом написала The Sun.

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1. Станции зарядки

Самая распространенная проблема — ограниченная инфраструктура зарядных станций для электромобилей. Автоэксперт говорит, что в Великобритании более 12 млн. человек в сельской местности имеют только 6 тыс. зарядных устройств в общем пользовании.

В Украине насчитывается около 3,2 тыс. общедоступных зарядных станций, на которых можно воспользоваться примерно 11 тысячами коннекторов. А к концу сентября 2023 года общий автопарк транспортных средств с электрическими двигателями в нашей стране составлял 72 435 единиц.

Найти зарядные станции вне городов — большая проблема. То же касается и коннекторов на автомагистралях.

2. Непредсказуемый запас хода

Заявленный производителем электромобиля запас хода может сильно отличаться от реального в меньшую сторону. В частности, на запас хода влияют погодные условия. Все это в сочетании с отсутствием должной зарядной инфраструктуры лишь усугубляет стресс от владения электрическим авто.

3. Проблемы с аккумуляторами

Чем дольше вы пользуетесь автомобилем, тем сильнее уменьшается ресурс аккумулятора. Когда батарея разряжается полностью, ее замена стоит дорого, а специалистов-механиков с соответствующими навыками и оборудованием относительно немного.

По данным RAC, средний срок службы батареи электромобиля составляет всего 10 лет, в то время как средний возраст традиционных автомобилей с неисправными двигателями — около 14 лет.

4. Обслуживание шин

Электромобили, как правило, имеют большую мощность, передаваемую на колеса, и они гораздо тяжелее, чем обычные автомобили. Это приводит к большему износу шин. Эксперт утверждает, что вам возможно придется менять шины в два или три раза чаще, чем в случае с традиционными моделями.

5. Цена ремонта

Ремонт и обслуживание электромобилей могут быть очень дорогими. Это связано с необходимостью использования специальных наборов и деталей, которых нет в большинстве СТО. Плюс технологии электромобилей становятся слишком сложными для большинства автолюбителей, чтобы заниматься ими дома.

6. Стоимость страхования

Высокие затраты на ремонт означают более высокую стоимость страхования, особенно для дорогих моделей. В сочетании с неопределенным риском, связанным с функциями автопилота и автопарковки, потенциальная стоимость аварии может поднять ваши страховые взносы на небеса.

Риск пожара также является дорогостоящим фактором, и только в сентябре две крупные компании отозвали несколько популярных электромобилей из-за подобных проблем.

7. Стоимость перепродажи

Стремительное развитие технологий и обеспокоенность долгосрочной надежностью привели к падению цен на старые модели электрокаров на вторичном рынке.

8. Высокие цены на авто

Большинство электромобилей дороже своих аналогов с ДВС. А отмена многих налоговых стимулов для электрокаров вообще сделает их не по карману для большинства автолюбителей.

Ранее в Китае презентовали компактный электрический кроссовер Smart #1 2024. Также мы представляли ТОП-15 самых дешевых подержанных электромобилей в Украине в сентябре 2023 года.

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