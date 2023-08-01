Черги на кордоні України 1 серпня

Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Станом на 1 серпня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Станом на 00:00 1 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 65 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 20 л/а, 18 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 30 л/а, 9 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 50 л/а, 8 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 24 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словацька Республіка:

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 3 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Угорщина:

"Тиса" — 0 л/а, 4 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 00 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Республіка Молдова:

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, з 1 серпня всі авто перетинатимуть кордон за електронною чергою. Відомо, що ця послуга раніше запрацювала для вантажного автомобільного транспорту. Однак набудуть чинності нові зміни, що стосуватимуться авто та автобусів, які здійснюють пасажирські перевезення.

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