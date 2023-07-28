З 1 серпня всі авто перетинатимуть кордон за електронною чергою, — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль\Telegram

Сьогодні, 28 липня, на засіданні уряду підтримали рішення розширити дію е-черги для перетину кордону. Відтак, з 1 серпня е-черга запрацює для легкових авто й автобусів, які здійснюють пасажирські перевезення.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Розширення дії е-черги

Відомо, що ця послуга раніше запрацювала для вантажного автомобільного транспорту. Однак набудуть чинності нові зміни, що стосуватимуться авто та автобусів, які здійснюють пасажирські перевезення.

Розширення послуги, за словами Шмигаля, дозволить зменшити черги на кордоні та зробити його проходження більш комфортним.

Прем'єр зазначив, що пілотний проєкт з пропуску пасажирських автобусів розпочнеться у серпні.

Повідомлення Шмигаля. Фото: скриншот

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Додамо, Верховна Рада послабить тиск на водіїв під час війни. Фактично водіям дозволять паркуватися ледь не будь-де.