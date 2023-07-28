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З 1 серпня всі авто перетинатимуть кордон за електронною чергою, — Шмигаль

28 липня 2023 20:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
З 1 серпня всі авто перетинатимуть кордон за електронною чергою, — Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 28 липня, на засіданні уряду підтримали рішення розширити дію е-черги для перетину кордону. Відтак, з 1 серпня е-черга запрацює для легкових авто й автобусів, які здійснюють пасажирські перевезення. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

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Розширення дії е-черги

Відомо, що ця послуга раніше запрацювала для вантажного автомобільного транспорту. Однак набудуть чинності нові зміни, що стосуватимуться авто та автобусів, які здійснюють пасажирські перевезення. 

Розширення послуги, за словами Шмигаля, дозволить зменшити черги на кордоні та зробити його проходження більш комфортним. 

Прем'єр зазначив, що пілотний проєкт з пропуску пасажирських автобусів розпочнеться у серпні.

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Повідомлення Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, як в Україні відновити викрадене посвідчення водія у 2023 році. 

Додамо, Верховна Рада послабить тиск на водіїв під час війни. Фактично водіям дозволять паркуватися ледь не будь-де.

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