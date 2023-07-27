Верховна Рада послабить тиск на водіїв під час війни: що планується

Інспектори з паркування втратять право евакуювати авто. Фото: kyivcity.gov.ua

Українські нардепи пропонують на час війни заборонити муніципальним інспекторам з паркування евакуювати автомобілі за порушення правил стоянки. Фактично водіям дозволять паркуватися ледь не будь-де.

Про це йдеться у тексті законопроєкту №9092-3 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо повноважень інспекторів з паркування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху".

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Нагадаємо, згідно зі ст. 265-4 КУпАП інспектори з паркування мають право здійснювати тимчасове затримання транспортного засобу. На думку нардепів, у більшості випадків виконавчі комітети місцевих рад зловживають наданим правом та перетворили евакуацію машин на власний бізнес-проєкт. Тому, за рік дії воєнного стану в Україні кількість випадків тимчасового затримання транспортних засобів значно зросла.

"Формування вартості послуг з евакуації транспортних засобів є непрозорою та зазвичай завищеною. Безпосередньо евакуацією транспортних засобів займаються приватні компанії або ФОП, які наближені до керівництва міста. Не виключені випадки злочинної змови між ними та інспекторами з паркування щодо отримання останніми певної винагороди за кожну евакуацію та штучного збільшення їх кількості", — йдеться у пояснювальній записці до документа.

Також нардепи наголошують, що вилучати авто через неправильне паркування не можна з наступних причин.

Під час повітряної тривоги власник водій має максимально швидко залишити машину та пройти до укриття.

Може виникнути необхідність у негайній евакуації людей, а це неможливо, коли авто знаходиться на спеціальному майданчику.

Які зміни пропонують до правил паркування

На час воєнного стану в Україні пропонують забрати повноваження на тимчасове затримання транспортних засобів у інспекторів з паркування та передати їх Національній поліції.

Ймовірно, депутати вважають, що у поліцейських не буде стільки вільного часу, щоб організувати масову евакуацію авто громадян.

"Це дозволить зменшити напругу у суспільстві викликану зловживаннями з боку посадових осіб виконавчих органів місцевих рад ", — вважають нардепи.

Раніше ми писали, коли можна паркувати авто на тротуарі. Також ми повідомляли, чи штрафують за стоянку авто біля пішохідного переходу без знаків.