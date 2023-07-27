Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Верховна Рада послабить тиск на водіїв під час війни: що планується arrow

Верховна Рада послабить тиск на водіїв під час війни: що планується

27 липня 2023 11:15
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Верховна Рада послабить тиск на водіїв під час війни: що планується
Інспектори з паркування втратять право евакуювати авто. Фото: kyivcity.gov.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Українські нардепи пропонують на час війни заборонити муніципальним інспекторам з паркування евакуювати автомобілі за порушення правил стоянки. Фактично водіям дозволять паркуватися ледь не будь-де.

Про це йдеться у тексті законопроєкту №9092-3 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо повноважень інспекторів з паркування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху".

Читайте також:

Чому нардепам не подобаються чинні правила паркування

Нагадаємо, згідно зі ст. 265-4 КУпАП інспектори з паркування мають право здійснювати тимчасове затримання транспортного засобу. На думку нардепів, у більшості випадків виконавчі комітети місцевих рад зловживають наданим правом та перетворили евакуацію машин на власний бізнес-проєкт. Тому, за рік дії воєнного стану в Україні кількість випадків тимчасового затримання транспортних засобів значно зросла.

"Формування вартості послуг з евакуації транспортних засобів є непрозорою та зазвичай завищеною. Безпосередньо евакуацією транспортних засобів займаються приватні компанії або ФОП, які наближені до керівництва міста. Не виключені випадки злочинної змови між ними та інспекторами з паркування щодо отримання останніми певної винагороди за кожну евакуацію та штучного збільшення їх кількості", — йдеться у пояснювальній записці до документа.

Також нардепи наголошують, що вилучати авто через неправильне паркування не можна з наступних причин.

  • Під час повітряної тривоги власник водій має максимально швидко залишити машину та пройти до укриття.
  • Може виникнути необхідність у негайній евакуації людей, а це неможливо, коли авто знаходиться на спеціальному майданчику.

Які зміни пропонують до правил паркування

На час воєнного стану в Україні пропонують забрати повноваження на тимчасове затримання транспортних засобів у інспекторів з паркування та передати їх Національній поліції.

Ймовірно, депутати вважають, що у поліцейських не буде стільки вільного часу, щоб організувати масову евакуацію авто громадян.

"Це дозволить зменшити напругу у суспільстві викликану зловживаннями з боку посадових осіб виконавчих органів місцевих рад ", — вважають нардепи.

Раніше ми писали, коли можна паркувати авто на тротуарі. Також ми повідомляли, чи штрафують за стоянку авто біля пішохідного переходу без знаків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Будемо збивати": у Повітряних силах прокоментували ракетні удари по Україні

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз