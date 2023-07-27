Верховная Рада ослабит давление на водителей во время войны: что планируется
Украинские нардепы предлагают на время войны запретить муниципальным инспекторам по парковке эвакуировать автомобили за нарушение правил стоянки. Фактически водителям разрешат парковаться чуть ли не где угодно.
Об этом говорится в тексте законопроекта №9092-3 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по полномочиям инспекторов по парковке в сфере обеспечения безопасности дорожного движения".
Почему нардепам не нравятся действующие правила парковки
Напомним, согласно ст. 265-4 КУоАП инспекторы по парковке имеют право производить временное задержание транспортного средства. По мнению нардепов, в большинстве случаев исполнительные комитеты местных советов злоупотребляют предоставленным правом и превратили эвакуацию машин в собственный бизнес-проект. Поэтому за год действия военного положения в Украине количество случаев временного задержания транспортных средств значительно возросло.
"Формирование стоимости услуг по эвакуации транспортных средств является непрозрачным и обычно завышенным. Непосредственно эвакуацией транспортных средств занимаются частные компании или ФЛП, которые приближены к руководству города. Не исключены случаи преступного сговора между ними и инспекторами по парковке относительно получения последними определенного вознаграждения за каждую эвакуацию и искусственное увеличение их количества", — говорится в пояснительной записке к документу.
Также нардепы отмечают, что изымать авто из-за неправильной парковки нельзя по следующим причинам.
- Во время воздушной тревоги водитель должен максимально быстро покинуть машину и пройти в укрытие.
- Может возникнуть необходимость в немедленной эвакуации людей, а это невозможно, когда автомобиль находится на специальной площадке.
Какие изменения предлагают к правилам парковки
Во время военного положения в Украине предлагают забрать полномочия на временное задержание транспортных средств у инспекторов по парковке и передать их Национальной полиции.
По всей видимости, депутаты считают, что у полицейских не будет столько свободного времени, чтобы организовать массовую эвакуацию авто граждан.
"Это позволит уменьшить напряжение в обществе, вызванное злоупотреблениями со стороны должностных лиц исполнительных органов местных советов", — считают нардепы.
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