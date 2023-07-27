Верховная Рада ослабит давление на водителей во время войны: что планируется

Инспекторы по парковке лишатся права эвакуировать авто. Фото: kyivcity.gov.ua

Украинские нардепы предлагают на время войны запретить муниципальным инспекторам по парковке эвакуировать автомобили за нарушение правил стоянки. Фактически водителям разрешат парковаться чуть ли не где угодно.

Об этом говорится в тексте законопроекта №9092-3 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по полномочиям инспекторов по парковке в сфере обеспечения безопасности дорожного движения".

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Напомним, согласно ст. 265-4 КУоАП инспекторы по парковке имеют право производить временное задержание транспортного средства. По мнению нардепов, в большинстве случаев исполнительные комитеты местных советов злоупотребляют предоставленным правом и превратили эвакуацию машин в собственный бизнес-проект. Поэтому за год действия военного положения в Украине количество случаев временного задержания транспортных средств значительно возросло.

"Формирование стоимости услуг по эвакуации транспортных средств является непрозрачным и обычно завышенным. Непосредственно эвакуацией транспортных средств занимаются частные компании или ФЛП, которые приближены к руководству города. Не исключены случаи преступного сговора между ними и инспекторами по парковке относительно получения последними определенного вознаграждения за каждую эвакуацию и искусственное увеличение их количества", — говорится в пояснительной записке к документу.

Также нардепы отмечают, что изымать авто из-за неправильной парковки нельзя по следующим причинам.

Во время воздушной тревоги водитель должен максимально быстро покинуть машину и пройти в укрытие.

Может возникнуть необходимость в немедленной эвакуации людей, а это невозможно, когда автомобиль находится на специальной площадке.

Какие изменения предлагают к правилам парковки

Во время военного положения в Украине предлагают забрать полномочия на временное задержание транспортных средств у инспекторов по парковке и передать их Национальной полиции.

По всей видимости, депутаты считают, что у полицейских не будет столько свободного времени, чтобы организовать массовую эвакуацию авто граждан.

"Это позволит уменьшить напряжение в обществе, вызванное злоупотреблениями со стороны должностных лиц исполнительных органов местных советов", — считают нардепы.

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