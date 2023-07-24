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В Киеве возобновляют платную парковку: какие цены и ответственность за нарушение

24 июля 2023 10:32
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Платная парковка в Киеве: какие цены и ответственность за нарушение
При воздушной тревоге инспекторы по парковке не должны штрафовать водителей и эвакуировать авто. Фото: kyivcity.gov.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

С 24 июля в столице возобновляется плата за почасовую парковку автомобилей через мобильное приложение Киев Цифровой. Какова стоимость парковки и ответственность за невыполнение этого правила?

Оплачивать парковку будет необходимо только по будням с 8:00 до 22:00. Об этом сообщает Киев Цифровой.

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Стоимость парковки в Киеве

Цены за час

  • I зона — 35 грн;
  • II зона — 25 грн;
  • III зона — 5 грн.

Абонемент на месяц

  • I-III — 5 733 грн;
  • I-II — 5 145 грн;
  • II-III — 2 940 грн;
  • III — 882 грн.

Абонемент на день

  • I-III — 390 грн;
  • I-II — 350 грн;
  • II-III — 250 грн;
  • III — 50 грн.

Парковка на перехватывающих площадках

  • до часа включительно — 5 грн;
  • до 2 часов — 10 грн;
  • до 12 часов — 11 грн;
  • до 13 часов — 16 грн;
  • до 14 часов — 21 грн;
  • в сутки — 22 грн.

Штрафы за неправильную парковку

  • 340 грн — нарушение правил остановки/стоянки автомобиля.
  • 680 грн — нарушение правил остановки/стоянки автомобиля, что создает аварийную ситуацию или мешает проезду остальных транспортных средств.
  • 1020-1700 грн - остановка/стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками, предназначенными для остановки ТС, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие людей с инвалидностью.

При воздушной тревоге инспекторы по парковке не должны штрафовать водителей и эвакуировать авто.

Раньше мы писали, когда можно парковать авто на тротуаре. Также в КГГА объяснили, почему не будут выплачивать компенсации за затопленные авто в подземном паркинге.

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