Платная парковка в Киеве: какие цены и ответственность за нарушение

В Киеве возобновляют платную парковку: какие цены и ответственность за нарушение
С 24 июля в столице возобновляется плата за почасовую парковку автомобилей через мобильное приложение Киев Цифровой. Какова стоимость парковки и ответственность за невыполнение этого правила?
Оплачивать парковку будет необходимо только по будням с 8:00 до 22:00. Об этом сообщает Киев Цифровой.
Стоимость парковки в Киеве
Цены за час
- I зона — 35 грн;
- II зона — 25 грн;
- III зона — 5 грн.
Абонемент на месяц
- I-III — 5 733 грн;
- I-II — 5 145 грн;
- II-III — 2 940 грн;
- III — 882 грн.
Абонемент на день
- I-III — 390 грн;
- I-II — 350 грн;
- II-III — 250 грн;
- III — 50 грн.
Парковка на перехватывающих площадках
- до часа включительно — 5 грн;
- до 2 часов — 10 грн;
- до 12 часов — 11 грн;
- до 13 часов — 16 грн;
- до 14 часов — 21 грн;
- в сутки — 22 грн.
Штрафы за неправильную парковку
- 340 грн — нарушение правил остановки/стоянки автомобиля.
- 680 грн — нарушение правил остановки/стоянки автомобиля, что создает аварийную ситуацию или мешает проезду остальных транспортных средств.
- 1020-1700 грн - остановка/стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками, предназначенными для остановки ТС, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие людей с инвалидностью.
При воздушной тревоге инспекторы по парковке не должны штрафовать водителей и эвакуировать авто.
Раньше мы писали, когда можно парковать авто на тротуаре. Также в КГГА объяснили, почему не будут выплачивать компенсации за затопленные авто в подземном паркинге.