Платная парковка в Киеве: какие цены и ответственность за нарушение

При воздушной тревоге инспекторы по парковке не должны штрафовать водителей и эвакуировать авто. Фото: kyivcity.gov.ua

С 24 июля в столице возобновляется плата за почасовую парковку автомобилей через мобильное приложение Киев Цифровой. Какова стоимость парковки и ответственность за невыполнение этого правила?

Оплачивать парковку будет необходимо только по будням с 8:00 до 22:00. Об этом сообщает Киев Цифровой.

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Стоимость парковки в Киеве

Цены за час

I зона — 35 грн;

II зона — 25 грн;

III зона — 5 грн.

Абонемент на месяц

I-III — 5 733 грн;

I-II — 5 145 грн;

II-III — 2 940 грн;

III — 882 грн.

Абонемент на день

I-III — 390 грн;

I-II — 350 грн;

II-III — 250 грн;

III — 50 грн.

Парковка на перехватывающих площадках

до часа включительно — 5 грн;

до 2 часов — 10 грн;

до 12 часов — 11 грн;

до 13 часов — 16 грн;

до 14 часов — 21 грн;

в сутки — 22 грн.

Штрафы за неправильную парковку

340 грн — нарушение правил остановки/стоянки автомобиля.

680 грн — нарушение правил остановки/стоянки автомобиля, что создает аварийную ситуацию или мешает проезду остальных транспортных средств.

1020-1700 грн - остановка/стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками, предназначенными для остановки ТС, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие людей с инвалидностью.

При воздушной тревоге инспекторы по парковке не должны штрафовать водителей и эвакуировать авто.

Раньше мы писали, когда можно парковать авто на тротуаре. Также в КГГА объяснили, почему не будут выплачивать компенсации за затопленные авто в подземном паркинге.