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Когда можно парковать авто на тротуаре

13 июля 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Когда можно парковать авто на тротуаре
Водитель должен оставить для прохода не менее 2 метров на тротуаре. Фото: report.if.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В городах водителям всегда не хватает парковочных мест, особенно в центре больших населенных пунктов. Разрешается ли водителям останавливаться на тротуарах и, при каких условиях.

Об этом сообщил Doradvokat.

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Стоянка на тротуарах запрещена, кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками (п. 15.10 ПДД).

Когда можно парковаться на тротуаре

Согласно 15.6 ПДД разрешается стоянка легковых автомобилей и мотоциклов в местах, обозначенных дорожными знаками 5.38 (места для стоянки), 5.39 (зона стоянки), установленными с одной из табличек 7.6.2, 7.6.3, 7.6.5 – только способом, обозначен на табличке.

Если какой-нибудь из знаков отсутствует, стоянка на тротуаре тоже разрешена, но только для легковых автомобилей и мотоциклов, которые должны оставить для движения пешеходов не менее 2 метров.

Штраф за неправильную парковку

  • 255 грн;
  • при повторных нарушениях – до 680 грн.

Какое наказание предусматривается за неоплаченную парковку

Стоянка более 10 минут должна быть оплачена. Если нарушение зафиксировано средствами фото- или видео-фиксации, водитель должен заплатить 20-кратный размер часовой стоимости парковки – примерно 100-200 грн.

Раньше мы писали, кому в Украине придется пересдавать на права каждые 10-15 лет. Также было представлено ТОП 10 автомобилей, которые находятся под угрозой угона в Украине.

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