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Коли можна паркувати авто на тротуарі

13 липня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Коли можна паркувати авто на тротуарі
Водій має залишити для проходу щонайменше 2 метри на тротуарі. Фото: report.if.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

У містах водіям завжди не вистачає місць для паркування, особливо в центрі великих населених пунктів. Чи дозволяється водіям зупинятися на тротуарах та, за яких умов.

Про це повідомив Doradvokat.

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Стоянка на тротуарах заборонена, крім місць позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками (п. 15.10 ПДР).

Коли можна паркуватися на тротуарі

Згідно з 15.6 ПДР дозволяється стоянка легкових автомобілів та мотоциклів у місцях, позначених дорожніми знаками 5.38 (місця для стоянки), 5.39 (зона стоянки), встановленими з однією з табличок 7.6.2, 7.6.3, 7.6.5 – Тільки способом, позначеним на табличці.

Якщо який-небудь зі знаків відсутній, стоянка на тротуарі теж дозволена, але лише для легкових автомобілів та мотоциклів, які мають залишити для руху пішоходів не менше 2 метрів.

Штраф за неправильне паркування

  • 255 грн;
  • при повторних порушеннях — до 680 грн.

Яке покарання передбачається за неоплачену парковку

Стоянка понад 10 хвилин повинна бути оплачена. Якщо порушення зафіксовано засобами фото- відео фіксації, водій має заплатити 20-кратний розмір годинної вартості паркування – приблизно 100-200 грн.

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