Платне паркування в Києві: які ціни та відповідальність за порушення

Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не мають штрафувати водіїв та евакуювати авто. Фото: kyivcity.gov.ua

З 24 липня в столиці відновлюється плата за погодинне паркування автомобілів через мобільний додаток Київ Цифровий. Яка вартість паркування та відповідальність за невиконання цього правила.

Оплачувати паркування буде необхідно лише у будні з 8:00 до 22:00. Про це повідомляє Київ Цифровий.

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Вартість паркування в Києві

Ціни за годину

І зона — 35 грн;

II зона — 25 грн;

III зона — 5 грн.

Абонемент на місяць

І-III — 5 733 грн;

І-II — 5 145 грн;

II-III — 2 940 грн;

III — 882 грн.

Абонемент на день

І-III — 390 грн;

І-II — 350 грн;

II-III — 250 грн;

III — 50 грн.

Паркування на перехоплювальних майданчиках

до години включно — 5 грн;

до 2 годин — 10 грн;

до 12 годин — 11 грн;

до 13 годин — 16 грн;

до 14 годин — 21 грн;

за добу — 22 грн.

Штрафи за неправильне паркування

340 грн — порушення правил зупинки/стоянки автомобіля.

680 грн — порушення правил зупинки/стоянки автомобіля, що створює аварійну ситуацію або заважає проїзду решти транспортних засобів.

1020-1700 грн — зупинка/стоянка транспортних засобів на місцях, позначених відповідними дорожніми знаками, призначеними для зупинки ТЗ, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять людей з інвалідністю.

Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не мають штрафувати водіїв та евакуювати авто.

Раніше ми писали, коли можна паркувати авто на тротуарі. Також у КМДА пояснили, чому не виплачуватимуть компенсації за затоплені авто у підземному паркінгу.