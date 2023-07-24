Платне паркування в Києві: які ціни та відповідальність за порушення

В Києві відновлюють платне паркування: які ціни та відповідальність за порушення
З 24 липня в столиці відновлюється плата за погодинне паркування автомобілів через мобільний додаток Київ Цифровий. Яка вартість паркування та відповідальність за невиконання цього правила.
Оплачувати паркування буде необхідно лише у будні з 8:00 до 22:00. Про це повідомляє Київ Цифровий.
Вартість паркування в Києві
Ціни за годину
- І зона — 35 грн;
- II зона — 25 грн;
- III зона — 5 грн.
Абонемент на місяць
- І-III — 5 733 грн;
- І-II — 5 145 грн;
- II-III — 2 940 грн;
- III — 882 грн.
Абонемент на день
- І-III — 390 грн;
- І-II — 350 грн;
- II-III — 250 грн;
- III — 50 грн.
Паркування на перехоплювальних майданчиках
- до години включно — 5 грн;
- до 2 годин — 10 грн;
- до 12 годин — 11 грн;
- до 13 годин — 16 грн;
- до 14 годин — 21 грн;
- за добу — 22 грн.
Штрафи за неправильне паркування
- 340 грн — порушення правил зупинки/стоянки автомобіля.
- 680 грн — порушення правил зупинки/стоянки автомобіля, що створює аварійну ситуацію або заважає проїзду решти транспортних засобів.
- 1020-1700 грн — зупинка/стоянка транспортних засобів на місцях, позначених відповідними дорожніми знаками, призначеними для зупинки ТЗ, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять людей з інвалідністю.
Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не мають штрафувати водіїв та евакуювати авто.
Раніше ми писали, коли можна паркувати авто на тротуарі. Також у КМДА пояснили, чому не виплачуватимуть компенсації за затоплені авто у підземному паркінгу.