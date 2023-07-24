Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow В Києві відновлюють платне паркування: які ціни та відповідальність за порушення arrow

В Києві відновлюють платне паркування: які ціни та відповідальність за порушення

24 липня 2023 10:32
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Платне паркування в Києві: які ціни та відповідальність за порушення
Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не мають штрафувати водіїв та евакуювати авто. Фото: kyivcity.gov.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

З 24 липня в столиці відновлюється плата за погодинне паркування автомобілів через мобільний додаток Київ Цифровий. Яка вартість паркування та відповідальність за невиконання цього правила.

Оплачувати паркування буде необхідно лише у будні з 8:00 до 22:00. Про це повідомляє Київ Цифровий.

Читайте також:

Вартість паркування в Києві

Ціни за годину

  • І зона — 35 грн;
  • II зона — 25 грн;
  • III зона — 5 грн.

Абонемент на місяць

  • І-III — 5 733 грн;
  • І-II — 5 145 грн;
  • II-III — 2 940 грн;
  • III — 882 грн.

Абонемент на день

  • І-III — 390 грн;
  • І-II — 350 грн;
  • II-III — 250 грн;
  • III — 50 грн.

Паркування на перехоплювальних майданчиках

  • до години включно — 5 грн;
  • до 2 годин — 10 грн;
  • до 12 годин — 11 грн;
  • до 13 годин — 16 грн;
  • до 14 годин — 21 грн;
  • за добу — 22 грн.

Штрафи за неправильне паркування

  • 340 грн — порушення правил зупинки/стоянки автомобіля.
  • 680 грн — порушення правил зупинки/стоянки автомобіля, що створює аварійну ситуацію або заважає проїзду решти транспортних засобів.
  • 1020-1700 грн — зупинка/стоянка транспортних засобів на місцях, позначених відповідними дорожніми знаками, призначеними для зупинки ТЗ, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять людей з інвалідністю.

Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не мають штрафувати водіїв та евакуювати авто.

Раніше ми писали, коли можна паркувати авто на тротуарі. Також у КМДА пояснили, чому не виплачуватимуть компенсації за затоплені авто у підземному паркінгу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз