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Штрафуют ли за стоянку авто возле пешеходного перехода без знаков

12 июля 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Штрафуют ли за стоянку авто возле пешеходного перехода без знаков
ПДД не содержат оговорок об обязательном оборудовании "зебры" дорожным знаком. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Среди водителей распространено мнение, что пешеходный переход обязательно должен быть отмечен комбинацией разметки и дорожных знаков. Так ли это?

Иногда разметка бывает затертой, и при отсутствии дорожных знаков водителям трудно понять, есть ли на самом деле на этом месте пешеходный переход. Что говорят об этом ПДД, сообщил Doradvokat.

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Пешеходный переход может быть

  • Регулируемым (движение регулируется светофором или регулятором);
  • нерегулируемым (нет регулятора, светофоры отсутствуют, выключены или работают в режиме мигания желтого сигнала).

Пешеходные переходы маркируются

  • Дорожными знаками;
  • дорожной разметкой;
  • пешеходными светофорами.

При отсутствии дорожной разметки границы пешеходного перехода определяются расстоянием между дорожными знаками или светофорами.

Нерегулируемый наземный пешеходный переход может обозначаться как дорожными знаками 5.38.1-5.38.2 ("Пешеходный переход"), так и дорожными разметками 1.14.1-1.14.3 ("Зебра").

ПДД не содержат никаких оговорок, должен пешеходный переход обозначаться дорожными знаками и дорожной разметкой одновременно.

Штраф за парковку около пешеходного перехода

Согласно статье 122 части 3 КУоАП, водитель будет оштрафован на 180 гривен, это если припарковал авто ближе чем 10 метров к пешеходному переходу.

Раньше мы писали, когда можно пересекать двойную осевую линию разметки. Также сообщали, как правильно проехать перекресток с круговым движением.

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