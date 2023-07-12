Штрафуют ли за стоянку авто возле пешеходного перехода без знаков

ПДД не содержат оговорок об обязательном оборудовании "зебры" дорожным знаком. Фото: freepik

Среди водителей распространено мнение, что пешеходный переход обязательно должен быть отмечен комбинацией разметки и дорожных знаков. Так ли это?

Иногда разметка бывает затертой, и при отсутствии дорожных знаков водителям трудно понять, есть ли на самом деле на этом месте пешеходный переход. Что говорят об этом ПДД, сообщил Doradvokat.

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Пешеходный переход может быть

Регулируемым (движение регулируется светофором или регулятором);

нерегулируемым (нет регулятора, светофоры отсутствуют, выключены или работают в режиме мигания желтого сигнала).

Пешеходные переходы маркируются

Дорожными знаками;

дорожной разметкой;

пешеходными светофорами.

При отсутствии дорожной разметки границы пешеходного перехода определяются расстоянием между дорожными знаками или светофорами.

Нерегулируемый наземный пешеходный переход может обозначаться как дорожными знаками 5.38.1-5.38.2 ("Пешеходный переход"), так и дорожными разметками 1.14.1-1.14.3 ("Зебра").

ПДД не содержат никаких оговорок, должен пешеходный переход обозначаться дорожными знаками и дорожной разметкой одновременно.

Штраф за парковку около пешеходного перехода

Согласно статье 122 части 3 КУоАП, водитель будет оштрафован на 180 гривен, это если припарковал авто ближе чем 10 метров к пешеходному переходу.

Раньше мы писали, когда можно пересекать двойную осевую линию разметки. Также сообщали, как правильно проехать перекресток с круговым движением.