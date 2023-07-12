Штрафуют ли за стоянку авто возле пешеходного перехода без знаков
Среди водителей распространено мнение, что пешеходный переход обязательно должен быть отмечен комбинацией разметки и дорожных знаков. Так ли это?
Иногда разметка бывает затертой, и при отсутствии дорожных знаков водителям трудно понять, есть ли на самом деле на этом месте пешеходный переход. Что говорят об этом ПДД, сообщил Doradvokat.
Пешеходный переход может быть
- Регулируемым (движение регулируется светофором или регулятором);
- нерегулируемым (нет регулятора, светофоры отсутствуют, выключены или работают в режиме мигания желтого сигнала).
Пешеходные переходы маркируются
- Дорожными знаками;
- дорожной разметкой;
- пешеходными светофорами.
При отсутствии дорожной разметки границы пешеходного перехода определяются расстоянием между дорожными знаками или светофорами.
Нерегулируемый наземный пешеходный переход может обозначаться как дорожными знаками 5.38.1-5.38.2 ("Пешеходный переход"), так и дорожными разметками 1.14.1-1.14.3 ("Зебра").
ПДД не содержат никаких оговорок, должен пешеходный переход обозначаться дорожными знаками и дорожной разметкой одновременно.
Штраф за парковку около пешеходного перехода
Согласно статье 122 части 3 КУоАП, водитель будет оштрафован на 180 гривен, это если припарковал авто ближе чем 10 метров к пешеходному переходу.
Раньше мы писали, когда можно пересекать двойную осевую линию разметки. Также сообщали, как правильно проехать перекресток с круговым движением.