Чи штрафують за стоянку авто біля пішохідного переходу без знаків

ПДР не містять застережень щодо обов'язкового обладнання "зебри" дорожнім знаком. Фото: freepik

Серед водіїв поширена думка, що пішохідний перехід обов'язково має бути позначений комбінацією розмітки та дорожніх знаків. Чи так це насправді?

Інколи розмітка буває затертою, й за відсутності дорожніх знаків водіям важко зрозуміти, чи є насправді на цьому місці пішохідний перехід. Що кажуть про це ПДР, повідомив Doradvokat.

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Пішохідний перехід може бути

Регульованим (рух регулюється світлофором чи регулювальником);

нерегульованим (нема регулювальника, світлофори відсутні, вимкнені або працюють у режимі миготіння жовтого сигналу).

Пішохідні переходи позначаються

Дорожніми знаками;

дорожньою розміткою;

пішохідними світлофорами.

За відсутності дорожньої розмітки межі пішохідного переходу визначаються відстанню між дорожніми знаками або пішохідними світлофорами.

Нерегульований наземний пішохідний перехід може позначатися як дорожніми знаками 5.38.1-5.38.2 ("Пішохідний перехід"), так і дорожніми розмітками 1.14.1-1.14.3 ("Зебра").

ПДР не містять жодних застережень, чи має пішохідний перехід обов`язково позначатися дорожніми знаками та дорожньою розміткою одночасно.

Штраф за паркування біля пішохідного переходу

Згідно зі статтею 122 частини 3 КУпАП, водій буде оштрафований на 180 гривень, це якщо припаркував авто ближче ніж 10 метрів до пішохідного переходу.

Раніше ми писали, коли можна перетинати подвійну осьову лінію розмітки. Також повідомляли, як правильно проїхати перехрестя з круговим рухом.