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С 1 августа все авто будут пересекать границу за электронной очередью, — Шмыгаль

28 июля 2023 20:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
С 1 августа все авто будут пересекать границу за электронной очередью, — Шмигаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 28 июля, на заседании Правительства поддержали решение расширить действие е-очереди для пересечения границы. Следовательно, с 1 августа е-очередь заработает для легковых автомобилей и автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Расширение действия е-очереди

Известно, что данная услуга заработала ранее для грузового автомобильного транспорта. Однако в силу новые изменения, касающиеся авто и автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки.

Расширение услуги, по словам Шмыгаля, позволит снизить очереди на границе и сделать его прохождение более комфортным.

Премьер отметил, что пилотный проект по пропуску пассажирских автобусов начнется в августе.

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Сообщение Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, как в Украине восстановить похищенное водительское удостоверение в 2023 году.

Добавим, Верховная Рада ослабит давление на водителей во время войны. Фактически водителям разрешат парковаться чуть ли не где угодно.

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