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Як в Україні відновити викрадене посвідчення водія у 2023 році

28 липня 2023 11:26
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Як в Україні відновити викрадене посвідчення водія у 2023 році
Відновлення водійського посвідчення у сервісному центрі МВС займає до п'яти днів. Фото: chk.hsc.gov.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Якщо зловмисники викрали у вас, поміж іншим, посвідчення водія, то відновити цей документ досить нескладно. Насамперед необхідно звернутися з заявою до поліції та отримати довідку, на підставі якого буде відновлено ваше посвідчення.

Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

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Відновити посвідчення водія можна офлайн в будь-якому сервісному центрі МВС або онлайн через Електронний кабінет водія чи Дію. Причому процедура отримання документа однакова й для тих, з ким така халепа трапилася за кордоном.

Які потрібні документи

Для відновлення прав безпосередньо у сервісному центрі МВС з собою треба мати

  • паспорт (зокрема у "Дії") та довідку або витяг про місце проживання, або:
  1. закордонний паспорт разом з довідкою або витягом про місце проживання;
  2. тимчасове посвідчення громадянина України;
  3. посвідка на постійне проживання;
  4. посвідки на тимчасове проживання;
  5. посвідчення біженця;
  6. посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
  7. посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

Якщо у перелічених документах немає відомостей про постійну реєстрацію місця проживання потрібно мати з собою довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання (можна пред'явити документ у "Дії").

  • ідентифікаційний код;
  • довідку з поліції;
  • медичну довідку (на час дії воєнного стану необов’язкова).

Термін відновлення прав: до 5 днів.

Відновлення прав онлайн

  • через Електронний кабінет водія,
  • через застосунок Дія.

В Електронному кабінеті водія заповніть усі необхідні поля, сплатіть за послугу та оберіть зручний спосіб отримання:

  • у відділенні "Укрпошти";
  • кур’єрською доставкою "Укрпошти";
  • у сервісному центрі МВС;
  • обрати лише цифровий документ.

Термін отримання прав: до 20 робочих днів.

В застосунку "Дія" заповніть усі необхідні поля, сплатіть за послугу та оберіть зручний спосіб отримання:

  • у сервісному центрі МВС;
  • обрати лише цифровий документ.

Термін надання послуги: до 10 робочих днів на опрацювання заявки.

Ціни за відновлення та доставку посвідчення водія

  • отримання прав — приблизно 270 грн (плата 254 грн + банківський збір залежно від фінансової установи);
  • отримання прав через "Укрпошту" — 294 грн;
  • електронне посвідчення — 26 грн + банківський збір.

Раніше ми писали, кому в Україні спростили отримання посвідчення водія. Також повідомляли, чи можна в Україні їздити на авто, якщо у вас забрали права.

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