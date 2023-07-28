Як в Україні відновити викрадене посвідчення водія у 2023 році
Якщо зловмисники викрали у вас, поміж іншим, посвідчення водія, то відновити цей документ досить нескладно. Насамперед необхідно звернутися з заявою до поліції та отримати довідку, на підставі якого буде відновлено ваше посвідчення.
Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.
Відновити посвідчення водія можна офлайн в будь-якому сервісному центрі МВС або онлайн через Електронний кабінет водія чи Дію. Причому процедура отримання документа однакова й для тих, з ким така халепа трапилася за кордоном.
Які потрібні документи
Для відновлення прав безпосередньо у сервісному центрі МВС з собою треба мати
- паспорт (зокрема у "Дії") та довідку або витяг про місце проживання, або:
- закордонний паспорт разом з довідкою або витягом про місце проживання;
- тимчасове посвідчення громадянина України;
- посвідка на постійне проживання;
- посвідки на тимчасове проживання;
- посвідчення біженця;
- посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
- посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.
Якщо у перелічених документах немає відомостей про постійну реєстрацію місця проживання потрібно мати з собою довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання (можна пред'явити документ у "Дії").
- ідентифікаційний код;
- довідку з поліції;
- медичну довідку (на час дії воєнного стану необов’язкова).
Термін відновлення прав: до 5 днів.
Відновлення прав онлайн
- через Електронний кабінет водія,
- через застосунок Дія.
В Електронному кабінеті водія заповніть усі необхідні поля, сплатіть за послугу та оберіть зручний спосіб отримання:
- у відділенні "Укрпошти";
- кур’єрською доставкою "Укрпошти";
- у сервісному центрі МВС;
- обрати лише цифровий документ.
Термін отримання прав: до 20 робочих днів.
В застосунку "Дія" заповніть усі необхідні поля, сплатіть за послугу та оберіть зручний спосіб отримання:
- у сервісному центрі МВС;
- обрати лише цифровий документ.
Термін надання послуги: до 10 робочих днів на опрацювання заявки.
Ціни за відновлення та доставку посвідчення водія
- отримання прав — приблизно 270 грн (плата 254 грн + банківський збір залежно від фінансової установи);
- отримання прав через "Укрпошту" — 294 грн;
- електронне посвідчення — 26 грн + банківський збір.
Раніше ми писали, кому в Україні спростили отримання посвідчення водія. Також повідомляли, чи можна в Україні їздити на авто, якщо у вас забрали права.