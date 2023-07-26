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Кому в Україні спростили отримання посвідчення водія: нові правила

26 липня 2023 10:54
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Кому в Україні спростили отримання посвідчення водія у 2023 році
Уряд змінив правила отримання та обмін водійських прав для ВПО. Фото: od.npu.gov.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Уряд змінив правила отримання та обмін посвідчення водія для українських внутрішніх переселенців з тимчасово окупованих територій або з зони бойових дій. Наразі непотрібно мати деякі обов'язкові раніше документи.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Яким був порядок отримання водійських прав для ВПО

Раніше для отримання водійського посвідчення було необхідно подавати документи з відомостями про зареєстроване місце проживання отримувача. Втім, ця норма сильно ускладнює отримання документа для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або в паспортних документах яких не зазначено зареєстрованого місця проживання.

Тому Мінреінтеграції, посилаючись на постанову Кабміну від 2 травня 2023 року № 454 про зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, повідомило про нові можливості для ВПО.

Як ВПО отримати водійські права зараз

Таким чином, для ВПО передбачена можливість отримувати та обмінювати посвідчення водія без документів, які підтверджують задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) на території України.

Їм достатньо надати довідку про взяття на облік ВПО, у якій зазначено фактичне місце проживання. Окрім паперової форми, довідку можна пред’явити в електронному вигляді із застосуванням застосунку "Дія".

Раніше ми писали, чи можна в Україні їздити на авто, якщо у вас забрали права. Також повідомляли про ТОП-20 помилок, яких припускаються майбутні водії під час іспиту на права.

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