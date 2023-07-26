Кому в Украине упростили получение водительского удостоверения в 2023 году

Правительство изменило правила получения и обмен водительских прав для ВПЛ. Фото: od.npu.gov.ua

Правительство изменило правила получения и обмен водительских удостоверений для украинских внутренних переселенцев с временно оккупированных территорий или из зоны боевых действий. Сегодня не нужно иметь некоторые обязательные ранее документы.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Ранее для получения водительского удостоверения необходимо было подавать документы со сведениями о зарегистрированном месте жительства получателя. Впрочем, эта норма сильно усложняет получение документа для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), зарегистрированных на временно оккупированных территориях или в паспортных документах которых не указано зарегистрированное место жительства.

Поэтому Минреинтеграции, ссылаясь на постановление Кабмина от 2 мая 2023 г. № 454 об изменениях в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами, сообщило о новых возможностях для ВПЛ.

Как ВПЛ получить водительские права сейчас

Таким образом, для ВПЛ предусмотрена возможность получать и обменивать водительские права без документов, подтверждающих задекларированное или зарегистрированное место жительства (пребывания) на территории Украины.

Им достаточно предоставить справку о взятии на учет ВПЛ, в которой указано фактическое место жительства. Кроме бумажной формы справку можно предъявить в электронном виде с применением приложения "Дія".

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