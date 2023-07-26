Кому в Украине упростили получение водительского удостоверения в 2023 году

Кому в Украине упростили получение водительского удостоверения: новые правила
Правительство изменило правила получения и обмен водительских удостоверений для украинских внутренних переселенцев с временно оккупированных территорий или из зоны боевых действий. Сегодня не нужно иметь некоторые обязательные ранее документы.
Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Каков был порядок получения водительских прав для ВПЛ
Ранее для получения водительского удостоверения необходимо было подавать документы со сведениями о зарегистрированном месте жительства получателя. Впрочем, эта норма сильно усложняет получение документа для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), зарегистрированных на временно оккупированных территориях или в паспортных документах которых не указано зарегистрированное место жительства.
Поэтому Минреинтеграции, ссылаясь на постановление Кабмина от 2 мая 2023 г. № 454 об изменениях в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами, сообщило о новых возможностях для ВПЛ.
Как ВПЛ получить водительские права сейчас
Таким образом, для ВПЛ предусмотрена возможность получать и обменивать водительские права без документов, подтверждающих задекларированное или зарегистрированное место жительства (пребывания) на территории Украины.
Им достаточно предоставить справку о взятии на учет ВПЛ, в которой указано фактическое место жительства. Кроме бумажной формы справку можно предъявить в электронном виде с применением приложения "Дія".
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