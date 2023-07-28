Как в Украине восстановить похищенное водительское удостоверение в 2023 году

Восстановление водительского удостоверения в сервисном центре МВД занимает до пяти дней. Фото: chk.hsc.gov.ua

Если злоумышленники похитили у вас, вместе с прочим, водительское удостоверение, то восстановить этот документ достаточно несложно. Прежде всего, необходимо обратиться с заявлением в полицию и получить справку, на основании которой будет восстановлено ваше удостоверение.

Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

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Восстановить водительское удостоверение можно офлайн в любом сервисном центре МВД или онлайн через Электронный кабинет водителя или в приложении "Дія". Причем процедура получения документа одинакова и для тех, с кем такая беда случилась за границей.

Какие нужны документы

Для восстановления прав непосредственно в сервисном центре МВД с собой нужно иметь

паспорт (в частности, в приложении "Дія") и справку или выписку о месте жительства, или:

загранпаспорт вместе со справкой или выпиской о месте жительства; временное удостоверение гражданина Украины; вид на постоянное проживание; виды на временное проживание; удостоверение беженца; удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите; удостоверение лица, которому предоставлена временная защита.

Если в перечисленных документах нет сведений о постоянной регистрации места жительства, нужно иметь с собой справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица, у которого указано фактическое место жительства (можно предъявить документ в приложении "Дія").

идентификационный код;

справку из полиции;

медицинскую справку (на момент действия военного положения необязательна).

Срок восстановления прав: до 5 дней.

Восстановление прав онлайн

через Электронный кабинет водителя,

через приложение "Дія".

В Электронном кабинете водителя заполните все необходимые поля, оплатите услугу и выберите удобный способ получения:

в отделении "Укрпочты";

курьерской доставкой "Укрпочты";

в сервисном центре МВД;

выбрать только цифровой документ.

Срок получения прав: до 20 рабочих дней.

В приложении "Дія" заполните все необходимые поля, оплатите услугу и выберете удобный способ получения:

в сервисном центре МВД;

выбрать только цифровой документ.

Срок предоставления услуги: до 10 рабочих дней на обработку заявки.

Цены за восстановление и доставку водительского удостоверения

получение прав — примерно 270 грн (плата 254 грн + банковский сбор в зависимости от финансового учреждения);

получение прав через "Укрпочту" — 294 грн;

электронное удостоверение — 26 грн + банковский сбор.

Ранее мы писали, кому в Украине упростили получение водительского удостоверения. Также сообщали, можно ли в Украине ездить на автомобиле, если у вас забрали права.