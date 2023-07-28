Как в Украине восстановить похищенное водительское удостоверение в 2023 году
Если злоумышленники похитили у вас, вместе с прочим, водительское удостоверение, то восстановить этот документ достаточно несложно. Прежде всего, необходимо обратиться с заявлением в полицию и получить справку, на основании которой будет восстановлено ваше удостоверение.
Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.
Восстановить водительское удостоверение можно офлайн в любом сервисном центре МВД или онлайн через Электронный кабинет водителя или в приложении "Дія". Причем процедура получения документа одинакова и для тех, с кем такая беда случилась за границей.
Какие нужны документы
Для восстановления прав непосредственно в сервисном центре МВД с собой нужно иметь
- паспорт (в частности, в приложении "Дія") и справку или выписку о месте жительства, или:
- загранпаспорт вместе со справкой или выпиской о месте жительства;
- временное удостоверение гражданина Украины;
- вид на постоянное проживание;
- виды на временное проживание;
- удостоверение беженца;
- удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;
- удостоверение лица, которому предоставлена временная защита.
Если в перечисленных документах нет сведений о постоянной регистрации места жительства, нужно иметь с собой справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица, у которого указано фактическое место жительства (можно предъявить документ в приложении "Дія").
- идентификационный код;
- справку из полиции;
- медицинскую справку (на момент действия военного положения необязательна).
Срок восстановления прав: до 5 дней.
Восстановление прав онлайн
- через Электронный кабинет водителя,
- через приложение "Дія".
В Электронном кабинете водителя заполните все необходимые поля, оплатите услугу и выберите удобный способ получения:
- в отделении "Укрпочты";
- курьерской доставкой "Укрпочты";
- в сервисном центре МВД;
- выбрать только цифровой документ.
Срок получения прав: до 20 рабочих дней.
В приложении "Дія" заполните все необходимые поля, оплатите услугу и выберете удобный способ получения:
- в сервисном центре МВД;
- выбрать только цифровой документ.
Срок предоставления услуги: до 10 рабочих дней на обработку заявки.
Цены за восстановление и доставку водительского удостоверения
- получение прав — примерно 270 грн (плата 254 грн + банковский сбор в зависимости от финансового учреждения);
- получение прав через "Укрпочту" — 294 грн;
- электронное удостоверение — 26 грн + банковский сбор.
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