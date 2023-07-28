ТОП-3 найкращих представницьких авто у 2023 році
З одного боку, гарний представницький автомобіль має бути зручним, стильним та добре обладнаним, з іншого — дешевим в експлуатації. А ще не потрібно плутати представницький клас з люксовими авто, хоча одне й не заперечує друге.
Експерти британського What Car? обрали кращі автомобілі представницького класу у 2023 році. Пропонуємо трійку лідерів.
За розміром автомобілі представницького класу розташовані десь посередині між сімейними та люксовими авто. Як правило, вони випускаються у формі седана. Протягом тривалого часу в цьому класі домінували Audi A4, BMW 3-ї серії та Mercedes C-Class. Втім, автовиробники електрифікуються ударними темпами, тож в цю нішу вже потрапляють електрокари.
1. Tesla Model 3
Гарна керованість електромобілем, розумний технологічний інтер'єр. Великий багажник пропонує більше місця, ніж в Audi A4 або BMW 3 серії.
Плюси
- Дике прискорення — особливо у версії Performance;
- великий діапазон між зарядами;
- практичність.
Мінуси
- Конкуренти тихіші на ходу;
- управління не таке цікаве, як у найкращих конкурентів з бензиновими двигунами;
- поїздка дещо тверда.
2. Mercedes C-Class
Деякі конкуренти перевершують його за якістю інтер’єру, але гібрид C300e пропонує величезний офіційний запас ходу лише на електриці — майже 110 км. Це майже вдвічі більше за BMW 3 серії 330e.
Плюси
- Вражаючу їзда, особливо при поворотах;
- економія палива.
Мінуси
- Невтішна якість салону;
- чутно шум дороги.
3. BMW 3 Series
Нашим кращим варіантом 3-ї серії є 330e plug-in hybrid (PHEV). Він пропонує високу продуктивність та нижчі експлуатаційні витрати, ніж негібридні версії.
Плюси
- Задоволення від водіння;
- провідна у своєму класі інформаційно-розважальна система;
- великий вибір двигунів.
Мінуси
- Поїздка досить жорстка — особливо у версіях M Sport;
- не так добре оброблений інтер'єр, як в Audi A4;
- способи налаштувати клімат-контроль за допомогою голосових команд або незручного сенсорного екрана.
Раніше ми писали про кращі сімейні позашляховики 2023 року. Також публікували рейтинг найпопулярніших гібридних авто в Україні у 2023 році.