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ТОП-3 найкращих представницьких авто у 2023 році

28 липня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП-3 найкращих представницьких авто у 2023 році
За розміром автомобілі представницького класу розташовані десь посередині між сімейними та люксовими авто. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

З одного боку, гарний представницький автомобіль має бути зручним, стильним та добре обладнаним, з іншого — дешевим в експлуатації. А ще не потрібно плутати представницький клас з люксовими авто, хоча одне й не заперечує друге.

Експерти британського What Car? обрали кращі автомобілі представницького класу у 2023 році. Пропонуємо трійку лідерів.

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За розміром автомобілі представницького класу розташовані десь посередині між сімейними та люксовими авто. Як правило, вони випускаються у формі седана. Протягом тривалого часу в цьому класі домінували Audi A4, BMW 3-ї серії та Mercedes C-Class. Втім, автовиробники електрифікуються ударними темпами, тож в цю нішу вже потрапляють електрокари.

1. Tesla Model 3

Фото: wikipedia

Гарна керованість електромобілем, розумний технологічний інтер'єр. Великий багажник пропонує більше місця, ніж в Audi A4 або BMW 3 серії.

Плюси

  • Дике прискорення — особливо у версії Performance;
  • великий діапазон між зарядами;
  • практичність.

Мінуси

  • Конкуренти тихіші на ходу;
  • управління не таке цікаве, як у найкращих конкурентів з бензиновими двигунами;
  • поїздка дещо тверда.

2. Mercedes C-Class

Фото: Top Gear

Деякі конкуренти перевершують його за якістю інтер’єру, але гібрид C300e пропонує величезний офіційний запас ходу лише на електриці — майже 110 км. Це майже вдвічі більше за BMW 3 серії 330e.

Плюси

  • Вражаючу їзда, особливо при поворотах;
  • економія палива.

Мінуси

  • Невтішна якість салону;
  • чутно шум дороги.

3. BMW 3 Series

Фото: Top Gear

Нашим кращим варіантом 3-ї серії є 330e plug-in hybrid (PHEV). Він пропонує високу продуктивність та нижчі експлуатаційні витрати, ніж негібридні версії.

Плюси

  • Задоволення від водіння;
  • провідна у своєму класі інформаційно-розважальна система;
  • великий вибір двигунів.

Мінуси

  • Поїздка досить жорстка — особливо у версіях M Sport;
  • не так добре оброблений інтер'єр, як в Audi A4;
  • способи налаштувати клімат-контроль за допомогою голосових команд або незручного сенсорного екрана.

Раніше ми писали про кращі сімейні позашляховики 2023 року. Також публікували рейтинг найпопулярніших гібридних авто в Україні у 2023 році.

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