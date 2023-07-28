ТОП-3 лучших представительских авто в 2023 году

По размеру автомобили представительского класса расположены где-то посредине между семейными и люксовыми авто. Фото: freepik

С одной стороны, хороший представительский автомобиль должен быть удобным, стильным и хорошо оборудованным, с другой — дешевым в эксплуатации. А еще не нужно путать представительский класс с люксовыми авто, хотя одно не отрицает другое.

Эксперты британского What Car? выбрали лучшие автомобили представительского класса в 2023 году. Предлагаем тройку лидеров.

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По размеру автомобили представительского класса расположены где-то посредине между семейными и люксовыми авто. Как правило, они выпускаются в форме седана. Долгое время в этом классе доминировали Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes C-Class. Впрочем, автопроизводители электрифицируются ударными темпами, поэтому в эту нишу уже попадают электрокары.

1. Tesla Model 3

Фото: wikipedia

Хорошая управляемость электромобилем, умный технологический интерьер. Багажник предлагает больше места, чем у Audi A4 или BMW 3 серии.

Плюсы

Дикое ускорение — особенно в версии Performance;

большой диапазон между зарядами;

практичность.

Минусы

Конкуренты тише на ходу;

управление не столь интересно, как у лучших конкурентов с бензиновыми двигателями;

поездка несколько жесткая.

2. Mercedes C-Class

Фото: Top Gear

Некоторые конкуренты превосходят его по качеству интерьера, но гибрид C300e предлагает огромный официальный запас хода только на электричестве — почти 110 км. Это почти вдвое больше, чем BMW 3 серии 330e.

Плюсы

Поразительная езда, особенно при поворотах;

экономия топлива.

Минусы

Неутешительное качество салона;

слышен шум дороги.

3. BMW 3 Series

Фото: Top Gear

Нашим лучшим вариантом 3-й серии является 330e plug-in hybrid (PHEV). Он предлагает более высокую производительность и более низкие эксплуатационные расходы, чем негибридные версии.

Плюсы

Удовольствие от вождения;

ведущая в своем классе информационно развлекательная система;

большой выбор двигателей.

Минусы

Поездка достаточно жесткая — особенно в версии M Sport;

не так хорошо отделанный интерьер, как у Audi A4;

способы настройки климат-контроля с помощью голосовых команд или неудобного сенсорного экрана.

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