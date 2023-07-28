Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow ТОП-3 лучших представительских авто в 2023 году arrow

ТОП-3 лучших представительских авто в 2023 году

28 июля 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП-3 лучших представительских авто в 2023 году
По размеру автомобили представительского класса расположены где-то посредине между семейными и люксовыми авто. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

С одной стороны, хороший представительский автомобиль должен быть удобным, стильным и хорошо оборудованным, с другой — дешевым в эксплуатации. А еще не нужно путать представительский класс с люксовыми авто, хотя одно не отрицает другое.

Эксперты британского What Car? выбрали лучшие автомобили представительского класса в 2023 году. Предлагаем тройку лидеров.

Читайте также:

По размеру автомобили представительского класса расположены где-то посредине между семейными и люксовыми авто. Как правило, они выпускаются в форме седана. Долгое время в этом классе доминировали Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes C-Class. Впрочем, автопроизводители электрифицируются ударными темпами, поэтому в эту нишу уже попадают электрокары.

1. Tesla Model 3

Фото: wikipedia

Хорошая управляемость электромобилем, умный технологический интерьер. Багажник предлагает больше места, чем у Audi A4 или BMW 3 серии.

Плюсы

  • Дикое ускорение — особенно в версии Performance;
  • большой диапазон между зарядами;
  • практичность.

Минусы

  • Конкуренты тише на ходу;
  • управление не столь интересно, как у лучших конкурентов с бензиновыми двигателями;
  • поездка несколько жесткая.

2. Mercedes C-Class

Фото: Top Gear

Некоторые конкуренты превосходят его по качеству интерьера, но гибрид C300e предлагает огромный официальный запас хода только на электричестве — почти 110 км. Это почти вдвое больше, чем BMW 3 серии 330e.

Плюсы

  • Поразительная езда, особенно при поворотах;
  • экономия топлива.

Минусы

  • Неутешительное качество салона;
  • слышен шум дороги.

3. BMW 3 Series

Фото: Top Gear

Нашим лучшим вариантом 3-й серии является 330e plug-in hybrid (PHEV). Он предлагает более высокую производительность и более низкие эксплуатационные расходы, чем негибридные версии.

Плюсы

  • Удовольствие от вождения;
  • ведущая в своем классе информационно развлекательная система;
  • большой выбор двигателей.

Минусы

  • Поездка достаточно жесткая — особенно в версии M Sport;
  • не так хорошо отделанный интерьер, как у Audi A4;
  • способы настройки климат-контроля с помощью голосовых команд или неудобного сенсорного экрана.

Ранее мы писали о лучших семейных внедорожниках 2023 года. Также публиковали рейтинг самых популярных гибридных автомобилей в Украине в 2023 году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз