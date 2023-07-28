ТОП-3 лучших представительских авто в 2023 году
С одной стороны, хороший представительский автомобиль должен быть удобным, стильным и хорошо оборудованным, с другой — дешевым в эксплуатации. А еще не нужно путать представительский класс с люксовыми авто, хотя одно не отрицает другое.
Эксперты британского What Car? выбрали лучшие автомобили представительского класса в 2023 году. Предлагаем тройку лидеров.
По размеру автомобили представительского класса расположены где-то посредине между семейными и люксовыми авто. Как правило, они выпускаются в форме седана. Долгое время в этом классе доминировали Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes C-Class. Впрочем, автопроизводители электрифицируются ударными темпами, поэтому в эту нишу уже попадают электрокары.
1. Tesla Model 3
Хорошая управляемость электромобилем, умный технологический интерьер. Багажник предлагает больше места, чем у Audi A4 или BMW 3 серии.
Плюсы
- Дикое ускорение — особенно в версии Performance;
- большой диапазон между зарядами;
- практичность.
Минусы
- Конкуренты тише на ходу;
- управление не столь интересно, как у лучших конкурентов с бензиновыми двигателями;
- поездка несколько жесткая.
2. Mercedes C-Class
Некоторые конкуренты превосходят его по качеству интерьера, но гибрид C300e предлагает огромный официальный запас хода только на электричестве — почти 110 км. Это почти вдвое больше, чем BMW 3 серии 330e.
Плюсы
- Поразительная езда, особенно при поворотах;
- экономия топлива.
Минусы
- Неутешительное качество салона;
- слышен шум дороги.
3. BMW 3 Series
Нашим лучшим вариантом 3-й серии является 330e plug-in hybrid (PHEV). Он предлагает более высокую производительность и более низкие эксплуатационные расходы, чем негибридные версии.
Плюсы
- Удовольствие от вождения;
- ведущая в своем классе информационно развлекательная система;
- большой выбор двигателей.
Минусы
- Поездка достаточно жесткая — особенно в версии M Sport;
- не так хорошо отделанный интерьер, как у Audi A4;
- способы настройки климат-контроля с помощью голосовых команд или неудобного сенсорного экрана.
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