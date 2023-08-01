Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Очереди на границе Украины: какая ситуация 1 августа arrow

Очереди на границе Украины: какая ситуация 1 августа

1 августа 2023 06:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Очереди на границе Украины 1 августа
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По состоянию на 1 августа появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Читайте также:

Очереди на границе Украины 1 августа

По состоянию на 00:00 1 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 65 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 20 л/а, 18 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 30 л/а, 9 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 50 л/а, 8 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 24 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Словацкая Республика:

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 3 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Венгрия:

  • "Тиса" — 0 л/а, 4 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 00 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Республика Молдова:

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, с 1 августа все авто будут пересекать границу за электронной очередью. Известно, что эта услуга заработала ранее для грузового автомобильного транспорта. Однако вступят в силу новые изменения, касающиеся авто и автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки.

Также мы писали, что на границе Одесской области совместными усилиями пограничников Белгород-Днестровского отряда и представителей СБУ был обнаружен любитель "русского мира". Этот 40-летний уроженец Кривого Рога планировал незаконно уехать в Молдову.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз