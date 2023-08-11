Черги на кордоні України сьогодні, 11 серпня

Черги на кордоні України: яка ситуація 11 серпня
Станом на сьогодні, 11 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Черги на кордоні України 11 серпня
Станом на 00:00 11 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Ягодин" — 15 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 95 л/а, 4 автобуси (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 120 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 100 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 130 л/а, 11 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 85 л/а, 16 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 17 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Словацька Республіка:
- "Ужгород" — 5 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
- "Тиса" — 10 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів.
Нагадаємо, що на Львівщині правоохоронці викрили 31-річного священнослужителя в організації незаконного переправлення чоловіка за кордон. Чоловіка та його "клієнта" затримали під час спроби перетину державного кордону України.