Черги на кордоні України сьогодні, 11 серпня

Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Станом на сьогодні, 11 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 11 серпня

Станом на 00:00 11 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Ягодин" — 15 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 95 л/а, 4 автобуси (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 120 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 100 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 130 л/а, 11 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 85 л/а, 16 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 17 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Словацька Республіка:

"Ужгород" — 5 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" — 10 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що на Львівщині правоохоронці викрили 31-річного священнослужителя в організації незаконного переправлення чоловіка за кордон. Чоловіка та його "клієнта" затримали під час спроби перетину державного кордону України.