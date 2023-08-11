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Очереди на границе Украины: какая ситуация 11 августа

11 августа 2023 06:16
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Инна Буряк
редактор
Очереди на границе Украины сегодня, 11 августа
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На сегодня, 11 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 11 августа

По состоянию на 00:00 11 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Ягодин" — 15 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 95 л/а, 4 автобуса (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 120 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 100 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 130 л/а, 11 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 85 л/а, 16 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 17 электронных в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Словацкая Республика:

  • "Ужгород" — 5 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тиса" — 10 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов.

Напомним, что во Львовской области правоохранители разоблачили 31-летнего священнослужителя в организации незаконной переправки мужчины за границу. Мужчину и его "клиента" задержали при попытке пересечения государственной границы Украины.

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