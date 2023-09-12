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Черги на кордоні України: яка ситуація 12 вересня

12 вересня 2023 06:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Черги на кордоні України сьогодні, 12 вересня
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на сьогодні, 12 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 12 вересня: пункти пропуску

Станом на 00:00 12 вересня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Черги на кордоні з Польщею:

  • "Ягодин" — 12 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 100 л/а, 9 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 40 л/а, 13 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 30 л/а, 18 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 619 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Нагадаємо, що в Україні кардинально зміняться правила перетину кордону. Ідея полягає у створенні об'єднаних пунктів пропуску з Польщею, що стане справжнім проривом у галузі транспортної логістики.

Також ми повідомляли, що нещодавно, 8 вересня, розпочалися ремонтні роботи інфраструктури в польському Перемишлі. Через це внесено певні зміни до графіка руху потягів, що курсують з України в Польщу й навпаки.

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