Черги на кордоні України сьогодні, 12 вересня

Черга автомобілів на кордоні України. Фото: УНІАН

Станом на сьогодні, 12 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Станом на 00:00 12 вересня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Черги на кордоні з Польщею:

"Ягодин" — 12 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 100 л/а, 9 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 40 л/а, 13 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 30 л/а, 18 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 619 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Нагадаємо, що в Україні кардинально зміняться правила перетину кордону. Ідея полягає у створенні об'єднаних пунктів пропуску з Польщею, що стане справжнім проривом у галузі транспортної логістики.

Також ми повідомляли, що нещодавно, 8 вересня, розпочалися ремонтні роботи інфраструктури в польському Перемишлі. Через це внесено певні зміни до графіка руху потягів, що курсують з України в Польщу й навпаки.