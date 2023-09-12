Очереди на границе Украины сегодня, 12 сентября

Очереди на границе Украины: какая ситуация 12 сентября
На сегодня, 12 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Очереди на границе Украины 12 сентября: пункты пропуска
По состоянию на 00:00 12 сентября очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Очереди на границе с Польшей:
- "Ягодин" — 12 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 100 л/а, 9 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 40 л/а, 13 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 30 л/а, 18 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 619 электронных в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Напомним, что в Украине кардинально изменятся правила пересечения границы. Идея состоит в создании объединенных пунктов пропуска с Польшей, что станет настоящим прорывом в области транспортной логистики.
Также мы сообщали, что недавно, 8 сентября, начались ремонтные работы инфраструктуры в польском Перемышле. Поэтому внесены определенные изменения в график движения поездов, курсирующих из Украины в Польшу и наоборот.