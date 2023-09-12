Очереди на границе Украины сегодня, 12 сентября

Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: УНИАН

На сегодня, 12 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 12 сентября: пункты пропуска

По состоянию на 00:00 12 сентября очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Очереди на границе с Польшей:

"Ягодин" — 12 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 100 л/а, 9 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 40 л/а, 13 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 30 л/а, 18 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 619 электронных в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Напомним, что в Украине кардинально изменятся правила пересечения границы. Идея состоит в создании объединенных пунктов пропуска с Польшей, что станет настоящим прорывом в области транспортной логистики.

Также мы сообщали, что недавно, 8 сентября, начались ремонтные работы инфраструктуры в польском Перемышле. Поэтому внесены определенные изменения в график движения поездов, курсирующих из Украины в Польшу и наоборот.