Черги на кордоні України сьогодні, 13 вересня

Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Станом на сьогодні, 13 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Станом на 00:00 13 вересня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Черги на кордоні з Польщею:

"Ягодин" — 18 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 70 л/а, 10 автобуса (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 50 л/а, 14 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 40 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 60 л/а, 18 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 30 л/а, 17 автобусів (електронна черга), 35 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" — 542 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою:

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 6 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною:

"Тиса" — 10 л/а, 9 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією:

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 6 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою:

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, на західних кордонах держави продовжують фіксувати спроби ухилянтів незаконно перетнути рубіж. Найбільше таких випадків фіксують на напрямках Румунії та Молдови. Популярністю серед ухилянтів користуються прикордонні місцини, поза пунктами пропусків.

Також ми писали, що в Україні кардинально зміняться правила перетину кордону. Ідея полягає у створенні об'єднаних пунктів пропуску з Польщею, що стане справжнім проривом у галузі транспортної логістики.