Очереди на границе Украины сегодня, 13 сентября

Очереди на границе Украины: какая ситуация 13 сентября
На сегодня, 13 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Очереди на границе Украины 13 сентября: пункты пропуска
По состоянию на 00:00 13 сентября очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Очереди на границе с Польшей:
- "Ягодин" — 18 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 70 л/а, 10 автобуса (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 50 л/а, 14 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 40 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 60 л/а, 18 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 30 л/а, 17 автобусов (электронная очередь), 35 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Нижанковичи" — 542 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Очереди на границе со Словацкой Республикой:
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 0 л/а, 6 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией:
- "Тиса" — 10 л/а, 9 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Румынией:
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 6 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Очереди на границе с Молдовой:
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, на западных границах государства продолжают фиксировать попытки уклонистов незаконно пересечь рубеж. Больше таких случаев фиксируют на направлениях Румынии и Молдовы. Популярностью среди уклонистов пользуются пограничные места, вне пунктов пропусков.
Также мы писали, что в Украине кардинально изменятся правила пересечения границы. Идея состоит в создании объединенных пунктов пропуска с Польшей, что станет настоящим прорывом в области транспортной логистики.