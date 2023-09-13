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Очереди на границе Украины: какая ситуация 13 сентября

13 сентября 2023 06:17
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Инна Буряк
редактор
Очереди на границе Украины сегодня, 13 сентября
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На сегодня, 13 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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По состоянию на 00:00 13 сентября очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Очереди на границе с Польшей:

  • "Ягодин" — 18 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 70 л/а, 10 автобуса (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 50 л/а, 14 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 40 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 60 л/а, 18 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 30 л/а, 17 автобусов (электронная очередь), 35 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 542 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словацкой Республикой:

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 6 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией:

  • "Тиса" — 10 л/а, 9 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией:

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 6 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой:

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, на западных границах государства продолжают фиксировать попытки уклонистов незаконно пересечь рубеж. Больше таких случаев фиксируют на направлениях Румынии и Молдовы. Популярностью среди уклонистов пользуются пограничные места, вне пунктов пропусков.

Также мы писали, что в Украине кардинально изменятся правила пересечения границы. Идея состоит в создании объединенных пунктов пропуска с Польшей, что станет настоящим прорывом в области транспортной логистики.

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