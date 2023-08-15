Черги на кордоні України сьогодні, 15 серпня

Черга автомобілів на кордоні України. Фото: google.com

Станом на сьогодні, 15 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Читайте також:

Черги на кордоні України 15 серпня

Станом на 00:00 15 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Ягодин" — 13 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 30 л/а, 10 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 25 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 20 л/а, 14 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 25 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 80 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 14 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);

Нагадаємо, що представники прикордонних служб та міністерства оборони України посилюють взаємодію в галузі інформаційного обміну з питань військовозобов'язаних. Мета такої співпраці — запобігання спробам виїзду чоловіків із країни на тлі воєнного стану з використанням фальшивих документів та зменшення корупційних ризиків.