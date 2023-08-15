Очереди на границе Украины сегодня, 15 августа

Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: google.com

На сегодня, 15 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 15 августа

По состоянию на 00:00 15 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Ягодин" — 13 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 30 л/а, 10 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 25 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 20 л/а, 14 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 25 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 80 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 14 электронных в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);

Напомним, что представители пограничных служб и министерства обороны Украины усиливают взаимодействие в области информационного обмена по военнообязанным вопросам. Цель такого сотрудничества — предотвращение попыток выезда мужчин из страны на фоне военного положения с использованием фальшивых документов и уменьшения коррупционных рисков.