Очереди на границе Украины сегодня, 15 августа

Очереди на границе Украины: какая ситуация 15 августа
На сегодня, 15 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Очереди на границе Украины 15 августа
По состоянию на 00:00 15 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Ягодин" — 13 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 30 л/а, 10 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 25 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 20 л/а, 14 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 25 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 80 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 14 электронных в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
Напомним, что представители пограничных служб и министерства обороны Украины усиливают взаимодействие в области информационного обмена по военнообязанным вопросам. Цель такого сотрудничества — предотвращение попыток выезда мужчин из страны на фоне военного положения с использованием фальшивых документов и уменьшения коррупционных рисков.