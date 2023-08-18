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Черги на кордоні України: яка ситуація 18 серпня

18 серпня 2023 06:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Черги на кордоні України сьогодні, 18 серпня
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на сьогодні, 18 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 18 серпня

Станом на 00:00 18 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

  • "Ягодин" — 10 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 80-85 л/а, 16 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 80 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 200 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 100 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 140 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 70 л/а, 15 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 50 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);
  • "Смільниця" — 40 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

  • "Тиса" — 25 л/а, 12 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що через війну, яка триває понад 500 днів, в Україні запроваджені воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати з країни. Проте є певні винятки. Коли право на виїзд за кордон мають чоловіки з білим квитком, розповідаємо далі в матеріалі. 

Також ми писали, що в Закарпатській області відкриють новий міжнародний пункт пропуску через українсько-румунський державний кордон. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну. 

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