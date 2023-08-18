Очереди на границе Украины сегодня, 18 августа

Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На сегодня, 18 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 18 августа

По состоянию на 00:00 18 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Ягодин" — 10 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 80-85 л/а, 16 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 80 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 200 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 100 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 140 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 70 л/а, 15 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 50 электронных в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом свыше 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);

"Смольница" — 40 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" — 25 л/а, 12 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что из-за войны, которая длится более 500 дней, в Украине введены военное положение и общая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам запрещено уезжать из страны. Однако есть некоторые исключения. Когда право на выезд за границу имеют мужчины с белым билетом, рассказываем дальше в материале.

Также мы писали, что в Закарпатской области откроют новый международный пункт пропуска через украинско-румынскую государственную границу. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.