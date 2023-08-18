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Очереди на границе Украины: какая ситуация 18 августа

18 августа 2023 06:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Очереди на границе Украины сегодня, 18 августа
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На сегодня, 18 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 18 августа

По состоянию на 00:00 18 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Ягодин" — 10 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 80-85 л/а, 16 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 80 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 200 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 100 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 140 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 70 л/а, 15 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 50 электронных в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом свыше 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
  • "Смольница" — 40 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тиса" — 25 л/а, 12 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что из-за войны, которая длится более 500 дней, в Украине введены военное положение и общая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам запрещено уезжать из страны. Однако есть некоторые исключения. Когда право на выезд за границу имеют мужчины с белым билетом, рассказываем дальше в материале.

Также мы писали, что в Закарпатской области откроют новый международный пункт пропуска через украинско-румынскую государственную границу. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.

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