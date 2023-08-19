Черги на кордоні України сьогодні, 19 серпня

Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Станом на сьогодні, 19 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Читайте також:

Черги на кордоні України 19 серпня

Станом на 05:30 19 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Ягодин" — 15 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 30 л/а, 5 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 50 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 80 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 70 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 120 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 60 л/а, 11 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 2 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Словацька Республіка:

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Нагадаємо, що ще з осені 2022 року українським студентам-чоловікам заборонили виїзд за кордон на навчання. Таке рішення було пов'язане з масовою підробкою документів. З того часу здобувачі освіти не мають можливості навчатися в іноземному виші на денній формі. Чи планує влада зміни щодо цього восени 2023 року та що про це думають самі українці, розбираємося далі в матеріалі.