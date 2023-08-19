Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Черги на кордоні України: яка ситуація 19 серпня arrow

Черги на кордоні України: яка ситуація 19 серпня

19 серпня 2023 06:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Черги на кордоні України сьогодні, 19 серпня
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на сьогодні, 19 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Читайте також:

Черги на кордоні України 19 серпня

Станом на 05:30 19 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

  • "Ягодин" — 15 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 30 л/а, 5 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 50 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 80 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 70 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 120 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 60 л/а, 11 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 2 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Словацька Республіка:

  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

  • "Тиса" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Нагадаємо, що ще з осені 2022 року українським студентам-чоловікам заборонили виїзд за кордон на навчання. Таке рішення було пов'язане з масовою підробкою документів. З того часу здобувачі освіти не мають можливості навчатися в іноземному виші на денній формі. Чи планує влада зміни щодо цього восени 2023 року та що про це думають самі українці, розбираємося далі в матеріалі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз