Очереди на границе Украины сегодня, 19 августа

Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На сегодня, 19 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 19 августа

По состоянию на 05:30 19 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Ягодин" — 15 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 30 л/а, 5 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 50 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 80 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 70 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 120 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 60 л/а, 11 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 2 электронных в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Словацкая Республика:

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Напомним, что еще с осени 2022 года украинским студентам-мужчинам запретили выезд за границу на обучение. Такое решение было связано с массовой подделкой документов. С этого времени соискатели образования не имеют возможности учиться в иностранном вузе на дневной форме. Планируют ли власти изменения по этому поводу осенью 2023 года и что об этом думают сами украинцы, разбираемся дальше в материале.