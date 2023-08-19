Очереди на границе Украины сегодня, 19 августа

Очереди на границе Украины: какая ситуация 19 августа
На сегодня, 19 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Очереди на границе Украины 19 августа
По состоянию на 05:30 19 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Ягодин" — 15 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 30 л/а, 5 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 50 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 80 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 70 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 120 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 60 л/а, 11 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 2 электронных в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Словацкая Республика:
- "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тиса" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Напомним, что еще с осени 2022 года украинским студентам-мужчинам запретили выезд за границу на обучение. Такое решение было связано с массовой подделкой документов. С этого времени соискатели образования не имеют возможности учиться в иностранном вузе на дневной форме. Планируют ли власти изменения по этому поводу осенью 2023 года и что об этом думают сами украинцы, разбираемся дальше в материале.