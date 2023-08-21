Черги на кордоні України сьогодні, 21 серпня

Черги на кордоні України: яка ситуація 21 серпня
Станом на сьогодні, 21 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Черги на кордоні України 21 серпня
Станом на 00:00 21 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Ягодин" — 17 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 90 л/а, 15 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 50 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 15 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 20 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 50 л/а, 13 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 35 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 113 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);
- "Смільниця" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
- "Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів.
Нагадаємо, що командувач Об'єднаних військових сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про заходи зі зміцнення охорони та оборони державного кордону на Волинському напрямку. За його словами, територія щільно замінована, а також там є природні перешкоди.