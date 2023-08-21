Очереди на границе Украины сегодня, 21 августа

Очереди на границе Украины: какая ситуация 21 августа
На сегодня, 21 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Очереди на границе Украины 21 августа
По состоянию на 00:00 21 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Ягодин" — 17 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 90 л/а, 15 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 50 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 15 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 20 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 50 л/а, 13 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 35 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 113 электронных в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
- "Смольница" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов.
Напомним, что командующий Объединенными военными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о мерах по укреплению охраны и обороны государственной границы на Волынском направлении. По его словам, территория плотно заминирована, а также есть естественные препятствия.