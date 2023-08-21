Очереди на границе Украины сегодня, 21 августа

Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: depositphotos.com

На сегодня, 21 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 21 августа

По состоянию на 00:00 21 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Ягодин" — 17 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 90 л/а, 15 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 50 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 15 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 20 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 50 л/а, 13 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 35 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 113 электронных в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);

"Смольница" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов.

Напомним, что командующий Объединенными военными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о мерах по укреплению охраны и обороны государственной границы на Волынском направлении. По его словам, территория плотно заминирована, а также есть естественные препятствия.