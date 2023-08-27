Черги на кордоні України сьогодні, 27 серпня

Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Станом на сьогодні, 27 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 27 серпня

Станом на 00:00 27 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Ягодин" — 17 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 65 л/а, 4 автобуси (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 50 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 80 л/а, 17 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 70 л/а, 25 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 100 л/а, 22 автобуси (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 25 л/а, 17 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" — 14 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Словацька Республіка:

"Малий Березний" — 25 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 5 л/а, 19 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" — 45 л/а, 12 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що державний кордон щодня перетинають багато людей, не полишають спроб виїхати й чоловіки, що намагаються уникнути мобілізації. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів про зміни в перетині кордону України, співпрацю з військкоматами та особливості роботи КПП "Покровка" Сумської області.