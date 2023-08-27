Черги на кордоні України сьогодні, 27 серпня

Черги на кордоні України: яка ситуація 27 серпня
Станом на сьогодні, 27 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Черги на кордоні України 27 серпня
Станом на 00:00 27 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Ягодин" — 17 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 65 л/а, 4 автобуси (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 50 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 80 л/а, 17 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 70 л/а, 25 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 100 л/а, 22 автобуси (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 25 л/а, 17 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
- "Нижанковичі" — 14 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Словацька Республіка:
- "Малий Березний" — 25 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 5 л/а, 19 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
- "Тиса" — 45 л/а, 12 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, що державний кордон щодня перетинають багато людей, не полишають спроб виїхати й чоловіки, що намагаються уникнути мобілізації. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів про зміни в перетині кордону України, співпрацю з військкоматами та особливості роботи КПП "Покровка" Сумської області.