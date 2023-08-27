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Очереди на границе Украины: какая ситуация 27 августа

27 августа 2023 06:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Очереди на границе Украины сегодня, 27 августа
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На сегодня, 27 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 27 августа

По состоянию на 00:00 27 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Ягодин" — 17 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 65 л/а, 4 автобуса (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 50 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 80 л/а, 17 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 70 л/а, 25 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 100 л/а, 22 автобуса (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 25 л/а, 17 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 14 электронных в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Словацкая Республика:

  • "Малый Березный" — 25 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 5 л/а, 19 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тиса" — 45 л/а, 12 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что государственную границу ежедневно пересекают многие люди, не оставляют попыток уехать и мужчины, пытающиеся избежать мобилизации. Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал об изменениях в пересечении границы Украины, сотрудничестве с военкоматами и особенностях работы КПП "Покровка" Сумской области.

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