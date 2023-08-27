Очереди на границе Украины сегодня, 27 августа

Очереди на границе Украины: какая ситуация 27 августа
На сегодня, 27 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Очереди на границе Украины 27 августа
По состоянию на 00:00 27 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Ягодин" — 17 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 65 л/а, 4 автобуса (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 50 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 80 л/а, 17 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 70 л/а, 25 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 100 л/а, 22 автобуса (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 25 л/а, 17 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Нижанковичи" — 14 электронных в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Словацкая Республика:
- "Малый Березный" — 25 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 5 л/а, 19 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тиса" — 45 л/а, 12 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, что государственную границу ежедневно пересекают многие люди, не оставляют попыток уехать и мужчины, пытающиеся избежать мобилизации. Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал об изменениях в пересечении границы Украины, сотрудничестве с военкоматами и особенностях работы КПП "Покровка" Сумской области.