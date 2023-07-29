Черги на кордоні України: яка ситуація 29 липня
Станом на 26 липня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Черги на кордоні України 29 липня
Станом на 05:30 29 липня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Устилуг" — 65 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 70 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Рава-Руська" — 80 л/а, 9 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Грушів" — 60 л/а, 13 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" — 140 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 1 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Словацька Республіка:
- "Ужгород" — 10 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
- "Тиса" — 10 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Нагадаємо, що вчора, 28 липня, на засіданні уряду підтримали рішення розширити дію е-черги для перетину кордону. Відтак, з 1 серпня е-черга запрацює для легкових авто й автобусів, які здійснюють пасажирські перевезення.