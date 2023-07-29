Черга автомобілів на кордоні України. Фото: ДПСУ

Станом на 26 липня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 29 липня

Станом на 05:30 29 липня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" — 65 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 70 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" — 80 л/а, 9 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" — 60 л/а, 13 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" — 140 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 1 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Словацька Республіка:

"Ужгород" — 10 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" — 10 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Нагадаємо, що вчора, 28 липня, на засіданні уряду підтримали рішення розширити дію е-черги для перетину кордону. Відтак, з 1 серпня е-черга запрацює для легкових авто й автобусів, які здійснюють пасажирські перевезення.