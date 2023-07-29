Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: ГПСУ

По состоянию на 26 июля появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужб.

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Очереди на границе Украины 29 июля

По состоянию на 05:30 29 июля очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" — 65 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 70 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 80 л/а, 9 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 60 л/а, 13 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" — 140 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 1 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Словацкая Республика:

"Ужгород" — 10 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" — 10 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Напомним, что вчера, 28 июля, на заседании правительства поддержали решение расширить действие е-черги для пересечения границы. Следовательно, с 1 августа е-черга заработает для легковых автомобилей и автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки.