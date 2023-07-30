Черги на кордоні України: яка ситуація 30 липня
Станом на 30 липня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Черги на кордоні України 30 липня
Станом на 05:30 30 липня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Устилуг" — 75 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 60 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 30 л/а, 15 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 40 л/а, 20 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 60 л/а, 18 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 50 л/а, 15 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 1 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Словацька Республіка:
- "Малий Березний" — 50 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Угорщина:
- "Тиса" — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 пішоходів.
Нагадаємо, що 28 липня, на засіданні уряду підтримали рішення розширити дію е-черги для перетину кордону. Відтак, з 1 серпня е-черга запрацює для легкових авто й автобусів, які здійснюють пасажирські перевезення.
Також ми повідомляли, що для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років діє заборона на виїзд з України. Проте й у цьому випадку є свої винятки та обставини, які дозволяють таким громадянам перетнути кордон.