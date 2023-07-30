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Черги на кордоні України: яка ситуація 30 липня

30 липня 2023 06:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Черги на кордоні України 30 липня
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на 30 липня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 30 липня

Станом на 05:30 30 липня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

  • "Устилуг" — 75 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 60 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 30 л/а, 15 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 40 л/а, 20 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 60 л/а, 18 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 50 л/а, 15 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 1 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Словацька Республіка:

  • "Малий Березний" — 50 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Угорщина:

  • "Тиса" — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що 28 липня, на засіданні уряду підтримали рішення розширити дію е-черги для перетину кордону. Відтак, з 1 серпня е-черга запрацює для легкових авто й автобусів, які здійснюють пасажирські перевезення.

Також ми повідомляли, що для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років діє заборона на виїзд з України. Проте й у цьому випадку є свої винятки та обставини, які дозволяють таким громадянам перетнути кордон

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